Aerolíneas Argentinas suspendió vuelos a Venezuela por la crisis que vive el pais La empresa de bandera Argentina, informó que debido a la tensión social con manifestaciones y marchas en Venezuela para pedir que se active este año el referendo revocatorio contra Nicolás Maduro, se cancelaron "momentáneamente" los vuelos a Caracas. Esta decisión afecta, en principio, el servicio para el sábado 10 y lunes 12 de septiembre. "El objetivo de dicha decisión es preservar la integridad y seguridad de las tripulaciones y de los pasajeros", explicó la aerolínea de bandera en un comunicado. Sobre aquellas personas que tuvieran pasaje para esa fecha, la empresa anunció que se los está contactando "para reubicarlos en otros vuelos". "La empresa seguirá monitoreando la situación, con el objetivo de reanudar el servicio el sábado 17 de septiembre, siempre y cuando el panorama social lo permita", concluyeron. Por otro lado, y en sintonía con la crisis interna que se registra en Venezuela, residentes de ese país en Argentina se agruparon para pedir la salida de Nicolás Maduro. En la semana concurrieron a la embajada y este domingo por la tarde, encabezados por la actriz Catherine Fulop, se juntaron en la Facultad de Derecho de la UBA. Catherine Fulop y otros venezolanos en la Facultad de Derecho Catherine Fulop y otros venezolanos en la Facultad de Derecho Pero en Venezuela la escalada social no parece dar tregua. Tanto el oficialismo como la oposición ya anunciaron nuevas medidas de fuerza. "Vamos a seguir movilizando a nuestra gente. El referendo revocatorio no tiene la más mínima posibilidad de ser este año (…) Si se da, sería para marzo", declaró este domingo el número dos del chavismo, Diosdado Cabello, en entrevista con la televisora privada Televén. Tras la marcha opositora que según sus organizadores juntó más de un millón de personas -el chavismo dice que fueron 30 mil-, Jesús Torrealba, secretario ejecutivo de la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD), expresó: "Lo que viene es pueblo movilizado en paz y por la paz, exigiendo su derecho a votar". Torrealba reafirmó los llamados a nuevas manifestaciones, el 7 y el 14 de septiembre, para pedir al poder electoral la fecha definitiva y las condiciones para la recolección de las cuatro millones de firmas (20% del padrón) que requiere la convocatoria al referendo. Si el Consejo Nacional Electoral (CNE) no ofrece respuestas, "protestaremos de una manera enérgica en toda Venezuela", advirtió el portavoz. El tiempo es factor crucial para la oposición. Si la consulta se hace antes del 10 de enero de 2017 y Maduro pierde, habría nuevas elecciones presidenciales; pero si se lleva a cabo después y el mandatario es revocado, le sustituiría su vicepresidente.