Alertan en Europa de actos violentos de la derecha en Venezuela El Comité de Víctimas de la Guarimba, integrado por familiares de venezolanos que fallecieron durante la ola de violencia opositora entre 2013 y 2014, alertaron este jueves en el Parlamento Europeo de nuevos actos terroristas de la derecha. Los representantes de las víctimas pidieron al Parlamento Europeo apoyar la Comisión de la Verdad instalada en Venezuela, para esclarecer los hechos promovidos por la derecha. En la cuarta visita al Parlamento, el Comité de Víctimas solicitó a la subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento no abogar por la impunidad para los responsables de las protestas violentas, que causaron la muerte de 43 personas y dejaron más de 800 lesionados. Asimismo, pidieron respaldar el proceso de diálogo iniciado en la nación suramericana entre el Gobierno de Nicolás Maduro y los dirigentes de la oposición, con el acompañamiento de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) y de los expresidentes José Luis Rodríguez Zapatero de España, Leonel Fernández, de República Dominicana y Martín Torrijos de Panamá. El dato: La Comisión Nacional por la Verdad tiene como principal la búsqueda de la paz, la justicia, la reparación de las víctimas y la garantía de la no repetición de golpes de Estado, guarimbas y atentados en Venezuela . La vocera de la organización no gubernamental, Zoraida Bravo, denunció que en el Parlamento Europeo “se ha abogado en reiteradas ocasiones por la libertad de las personas detenidas por estos delitos, calificándolos como ‘presos políticos’, promoviendo la impunidad para los responsables de tan graves acontecimientos”, en referencia a la ley de amnistía impulsada por la bancada opositora venezolana.