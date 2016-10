Aplazan elecciones regionales en Venezuela Pese a que las elecciones de los gobernadores estaban previstas para fines de 2016, el poder electoral de Venezuela decidió postergarlas para 2017. El cambio se da en medio de un referéndum revocatorio en contra del presidente Nicolás Maduro, lo que aumenta las tensiones políticas. “Las elecciones regionales (gobernadores) quedan establecidas para finales del primer semestre de 2017”, informó la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Tibisay Lucena, a través de la televisión estatal. En tanto, las elecciones municipales se celebrarán en “el segundo semestre de 2017”, como estaba previsto, y en marzo y abril las primarias de las organizaciones políticas. Lucena no explicó sin embargo las razones del aplazamiento y tampoco hizo mención al proceso de referéndum. La decisión de postergar las elecciones regionales fue respaldada por el presidente Maduro a través de su programa televisivo el pasado martes, en el que deslizó la posibilidad de un anticipo de las elecciones legislativas para recuperar el control de la Asamblea, de mayoría opositora, aunque no explicó el camino legal que llevaría a dicho escenario. “En las elecciones regionales yo estoy seguro (…) vamos a tener una destacada participación. Creo que ese es el momento en que nos vamos a sacar el clavo. Pudiera ser antes que las circunstancias de la historia nos lleven a una elección para recuperar la Asamblea Nacional”, sostuvo el presidente venezolano. Sin embargo, la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) asegura que el Consejo Nacional Electoral “pretende ignorar la consulta electoral que el pueblo venezolano reclama con más urgencia y que el régimen teme”. Para esa coalición la postergación de las elecciones de gobernadores “se inscribe en el peligroso marco de un régimen colocado claramente fuera de la Constitución”. La MUD, que ganó en forma aplastante las legislativas de diciembre pasado, cree que en un referéndum arrasaría por la baja popularidad que tiene de Maduro ante la grave crisis económica, lo que a su juicio también ocurriría en unos comicios de gobernaciones. El chavismo ya había deslizado la posibilidad de que las regionales fueran postergadas. Hace dos semanas, Maduro dijo que organizar elecciones no era una prioridad, sino “recuperar la economía”, pues el país petrolero atraviesa una severa crisis agravada por la caída de los precios del crudo, fuente de 96% de sus divisas. Otros líderes oficialistas habían señalado que mientras siga el proceso del referéndum revocatorio no podían celebrarse elecciones. Para Eugenio Martínez, experto en asuntos electorales, “anunciar de forma abrupta el calendario electoral 2017 podría ser la antesala de la suspensión del revocatorio y evitar que (al gobierno) se le llame dictadura”. Recolectan firmas para el referéndum La MUD se apresta a recoger, entre el miércoles y viernes de la próxima semana, cuatro millones de firmas (20% del padrón electoral) que exige el CNE para convocar el referéndum. Lo que debe lograr en los 24 estados. La oposición exige que el revocatorio se haga este año porque si el presidente pierde habría elecciones anticipadas; pero el CNE ya adelantó que, si se logran las firmas, se haría en febrero o marzo de 2017, cuando Maduro, aun revocado, podrá ceder el poder a su vicepresidente. El oficialismo advirtió en tanto que buscará cerrar el paso al referéndum contra Maduro, cuyo mandato concluye en enero de 2019. “Los chavistas no queremos revocatorio. Tenemos que ponérsela difícil en el marco de la Constitución”, dijo el número dos del oficialismo, Diosdado Cabello, ante unas 4.000 seguidores que marcharon hasta la sede del Parlamento, coreando “¡Referendo revocatorio, no hay!”. Para el diputado opositor Freddy Guevara, la postergación de las elecciones no desviará el foco principal de la oposición: superar las cuatro millones de firmas y lograr que el revocatorio sea este año.