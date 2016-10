Bajo amenazas de Maduro, se cumplió a medias el paro en Venezuela La coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) convocó a una huelga general de 12 horas, en protesta por la paralización de un referéndum revocatorio contra el mandatario socialista, tensando aún más el ya caldeado ambiente político. “No estoy de acuerdo con el gobierno de Maduro, pero tuve que abrir porque, como está la situación en el país, es muy difícil dejar de trabajar un día”, se lamentó Alfonso Brito, dueño de un puesto de meriendas en el este de Caracas que, por la huelga, vendía menos de lo usual. A pesar de que la oposición calificó el paro como un “éxito” exhibiendo fotos de calles semidesiertas, en Caracas las panaderías, farmacias y supermercados estaban abiertos y con las ya habituales filas de compradores en busca de bienes escasos. En el resto del país, la medida se cumplía a medias. Venezuela atraviesa una de las peores crisis de su historia contemporánea, con la inflación más alta del mundo, recesión económica y escasez de alimentos y medicinas. La oposición responsabiliza a Maduro, por lo que busca revocar su mandato. Sin embargo, el Consejo Nacional Electoral (CNE) pospuso la consulta, prácticamente enterrando la posibilidad de que se haga antes del 10 de enero de 2017. Si se celebrara luego de esa fecha y Maduro es revocado, no se realizarían elecciones y el vicepresidente concluiría su mandato hasta el 2019. Desde la víspera, Diosdado Cabello, el segundo hombre fuerte del Gobierno, amenazó con tomar el control, con ayuda de las Fuerzas Armadas, de las empresas que se plegaran al paro. Las advertencias parecían haber calado en las grandes industrias, cuyos gremios dejaron en manos de sus trabajadores la decisión de acudir a trabajar. En las provincias, militares multaron a varios negocios que no abrieron, advirtiéndoles con carteles pegados en sus rejas. “El paro convocado por la derecha fascista ha fracasado”, afirmó el presidente MAduro en un acto político por la tarde, tras señalar que las principales empresas del país, en manos del Estado, estaban funcionando. “La Mesa de la Unidad Democrática necesita un poquito de viagra, para ver si para algo en este país”, agregó en un discurso transmitido por televisión. Maduro, cuya popularidad ha caído bruscamente desde que asumió como presidente en el 2013, asegura que la oposición busca asestarle un golpe de Estado, un calco del que alejó brevemente del poder a su antecesor, el fallecido Hugo Chávez. Además, el primer mandatario venezolano afirmó que la Asamblea Nacional viola la Constitución al impulsar un juicio político en su contra y anunció que presentará una demanda contra los diputados que intenten ese “golpe de Estado”. “Ahora dicen que yo abandoné mi cargo de presidente. Si ellos violan la Constitución y hacen un supuesto juicio político que no está en la Constitución, la Procuraduría debe meter una demanda y llevar a la cárcel a los que violen la Constitución e intenten un golpe”, alertó. “Yo no voy a estar parado, no voy a cruzarme de brazos cuando ellos quieren llenar de violencia y sangre al país, cuando el país tiene instituciones. No me voy a quedar cruzado de brazos ante este golpe de Estado que derrotaremos hasta la médula de quienes lo están llevando adelante. Que le quede claro a los golpistas”, aseveró. La Asamblea Nacional inició esta semana el procedimiento para realizar un juicio político contra Maduro por su responsabilidad en la crisis económica y social del país. Los diputados citaron a Maduro para que comparezca el martes en la cámara legislativa y responda a las acusaciones presentadas sobre la crisis y su responsabilidad. De todas formas, este proceso no implica la destitución del mandatario.