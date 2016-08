Colombia de muestra preparado para el Mundial 2018 La victoria de Colombia ante Paraguay se produjo en un choque que ofreció dos partes muy diferentes, ya que en la primera mitad Colombia impuso su ley con los dos goles que marcó ante una selección paraguaya impotente. El equipo Colombiano se muestra como un fuerte candididato de cara a la próxima CoPa del Mundo Rusia 2018. Sin embargo, tras el descanso, los paraguayos se metieron en el partido, crearon muchos problemas a Colombia y acortaron diferencias con un gol de Víctor Ayala, el mejor tanto de todos los marcados hasta el momento en la Copa, ya que llegó tras un disparo por la escuadra desde más de veinticinco metros de distancia. Al final, con un hombre menos en Paraguay tras la expulsión de Óscar Romero, el partido tuvo todo tipo de alternativas, los paraguayos estuvieron cerca del empate y también los colombianos pudieron ampliar su marcador. El Argentina-Chile no fue tan trepidante, pero estuvo marcado por el conocimiento mutuo entre ambos equipos, la intensidad, el trabajo táctico y también por los dos zarpazos de Argentina a cargo de Ángel Di María y Éver Banega, que decantaron un choque que no tuvo emoción al final, pues el gol chileno llegó en el último suspiro. Esa emoción no faltó en el México-Uruguay, jugado durante muchos minutos al ritmo que impusieron los mexicanos, pero en el que Uruguay niveló el 1-0 del rival con un cabezazo de Diego Godín mediado el segundo periodo. El partido cobró un especial interés en su tramo final, ya que ninguno de los dos equipos renunció al triunfo y fue México el que lo logró gracias al tesón de sus jugadores y al acierto de su capitán, Rafa Márquez, que hizo el 2-1 a siete minutos del final y abrió la puerta al triunfo de su selección por 3-1. En el encuentro inaugural entre Estados Unidos y Colombia, el fútbol de la selección sudamericana no dio opción al equipo anfitrión, circunstancia de la que los estadounidenses se resarcieron con un 4-0 ante Costa Rica en su segundo partido. En uno y otro juego, quedó clara ya en la primera parte la superioridad del contendiente que finalmente ganó, lo que restó interés al segundo tiempo. Leave a Reply