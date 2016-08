Colombia y Venezuela vuelven a chocar por la medalla de oro Tal como sucedió en la prueba de salto triple femenino, Colombia y Venezuela exponen dos grandes baluartes y claras favoritas para llevarse la medalla de oro en los Juegos Olímpicos Río 2016. En la modalidad de BMX, Mariana Pajón del lado colombiano, y Stefany Hernández en su contraparte venezolana, saltarán este viernes en búsqueda de la medalla de oro. >> Colombia y Venezuela se quedan con el podio de salto triple Pajón, quien obtuvo el mejor tiempo en una prueba clasificatoria no exenta de polémica, es la actual campeona olímpica y parte con el favoritismo para repetir. “No hay ninguna presión en defender el oro, lo de Londres (2012) ya no me lo quita nadie”, dijo Pajón, quien también es la número úno del mundo. Por su parte, Hernández se mostró optimista de cara a las semifinales de este viernes, antesala a la final que también se disputará este 19 de agosto, a pesar de que no le marcaron el tiempo correcto en la prueba clasificatoria. “No se preocupen que sea el tiempo que sea, lo que realmente importa se disputará el viernes en la final, así que todas las energías puestas”, expresó la venezolana en sus redes sociales. ntre las favoritas también destacan la australiana Caroline Buchanan y la holandesa Laura Smulders. Además, en el Centro Olímpico de BMX de Río de Janeiro correrá la veterana argentina María Díaz y la brasileña Priscilla Carnaval. Rama masculina En las semifinales y final masculina, estarán también los colombianos Carlos Mario Oquendo y Carlos Alberto Ramírez, y el venezolano Jefferson Milano. Oquendo, medalla de bronce en Londres 2012, buscará repetir el podio en una prueba que no contará con el doble campeón olímpico, el letón Maris Strombergs. Junto a los tres bicicrosistas latinoamericanos, correrá el argentino Gonzalo Molina. Leave a Reply