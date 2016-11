Cómo influirá en Venezuela la victoria de Donald Trump en las elecciones de Estados Unidos A pocos días de las elecciones, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo que Estados Unidos elegía entre un candidato “muy, muy malo” y otro “muy, muy peor”.

No especificó si Donald Trump era el “malo” o el “peor”, pero la administración del republicano posiblemente cambie la tensa relación de Venezuela con Estados Unidos, rival político pero importante socio comercial. Aunque a estas alturas es imposible saber cuál será el impacto que tendrá la llegada de Trump a la Casa Blanca el 20 de enero, sus promesas de campaña permiten avanzar el impacto que podría tener en Venezuela, un país que está sufriendo una grave crisis política y económica. “Peor de lo que están (las relaciones) no puede ser”, dijo a BBC Mundo Edmundo González, exembajador de Venezuela y ahora analista internacional.

El experto recordó que desde hace más de cinco años no hay embajadores en Caracas y en Washington, y apenas hay cooperación. Por lo tanto, cualquier cambio en uno de los dos países puede tener consecuencias de distensión o de agravamiento del desencuentro. La política y la economía son los ámbitos donde más se puede llegar a sentir en Venezuela el triunfo de Trump, decidido a romper con los ocho años de gestión del demócrata Barack Obama.