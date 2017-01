¿Cómo será el 2017 según el calendario Chino? Según Marta Ramírez Alarcón, especialista en feng-shui y horóscopo chino, el 2017 no será muy armonioso. El 28 de enero del 2017 se inicia el año del Gallo, acompañado de los elementos metal y fuego: “El Gallo representa la justicia, la rectitud y el orden. Pero los elementos que lo acompañan se contraponen. Con todo, seguramente será un año mejor que el 2016”. El fuego puede transformar el metal, derretirlo. Por eso podría ser un año de cambios, de transformaciones y de tomar decisiones importantes. Pero hay que ser cauteloso y saber qué es lo que realmente se quiere hacer. Es un tiempo en el que seguramente le irá bien si actúa con rectitud, orden y claridad, de acuerdo con lo que explicó Ramírez. “El año 2017 continúa con esa energía del Mono de cambios, de transformaciones, en que empiecen a dar resultado las revueltas, las protestas en el mundo de la política, en que toda la energía está dispuesta para buscar innovaciones y mutaciones. Pero en el Gallo actúa un poco más de orden, cautela y cuidado con las personas, a diferencia del Mono”, aseguró la experta en feng-shui, quien lleva 20 años estudiando esta forma de vida. Los chinos tienen un ciclo para determinar si el destino será armonioso o no. Se rigen por cinco elementos: El agua, que alimenta a la madera porque al regar la tierra las ramas crecen. La madera permite que se forme el fuego. El fuego como consecuencia deja cenizas, tierra. De La tierra nacen los metales y del metal se produce el agua. Un año armonioso sería cuando, por ejemplo, está regido por el agua y la madera. Pero el 2017, por el contrario, está regido por elementos opuestos. El fuego, uno de los elementos que acompañan al Gallo este año, desde enero hasta julio, tiene que ver con la activación del dinero. Los primeros seis meses podría ser una buena oportunidad para arriesgarse a hacer negocios, si es que se ha estudiado con cuidado el caso particular porque, como se dijo al inicio, no será un año muy armonioso. De agosto en adelante empieza a regir el metal, que no representa cosas buenas para el dinero. El metal para los chinos significa que podrían ir bien los negocios y la industria de computadores, aviones, elaboración de carros. Esto es, lo relacionado con sistemas y manejo de computación. Pero no para la economía global. El fuego además rige actividades que tienen que ver con el entretenimiento. Por eso Ramírez asegura que será un buen año para el cine, la televisión, el teatro y la música. Cada elemento está relacionado con actividad profesión o industria. En este caso se trata de la industria del entretenimiento. Es probable que el mundo se sorprenda con gente joven que surge como artistas populares. Para las personas que son Gallo, en cuestiones del amor este año parece ser un tiempo de muchas oportunidades para tener relaciones. Pero será necesario, nuevamente, tener cautela para darse cuenta con cuáles personas sería una relación duradera y con quiénes sería sólo una aventura. De la misma forma es necesario que actúen con sigilo para cuidar su salud, y es una buena oportunidad para activar sus finanzas, tomar decisiones y hacer cambios importantes. Puede poner unas “curas” para contrarrestar los peligros del año:

Salud: Para gozar de una buena salud puede donar sangre o hacerse un examen de sangre.

Finanzas: Donar cantidad de dinero a una institución de caridad.

Karma: Puede hacer un servicio social para una institución de beneficencia o caridad sin la expectativa de retribución.