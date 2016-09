Copa Davis: Guido Pella superó a Kyle Edmund y dejó al equipo argentino a un punto de la final Luego de una rápida eliminación del US Open, estaba con muy malas sensaciones Guido Pella. Sin embargo, se recuperó de un primer set adverso y terminó superando a Kyle Edmund por 6-7, 6-4, 6-3 y 6-2 en el segundo single del día, con lo que le selló el 2-0 para la Argentina en un viernes ideal en la Copa Davis. “A Orsa le dije: ‘Solo pido ganar este partido ante Edmund. Después, no me importa perder en lo que resta del año”, señaló el bahiense, que reconoció que encontró aún mayor motivación tras la victoria de Del Potro ante Murray en el primer partido. “Tener a Juan Martín nos sube el nivel a todos; es un grande”, mencionó a TyC Sports. Pella, número 49 del mundo, encarriló un encuentro que había comenzado de manera muy desfavorable y terminó imponiéndose en 3 horas y 1 minuto. De pronto, el británico perdió la línea de su juego y ya no pudo encontrarle la vuelta al argentino, que acumuló confianza en cada punto y terminó convirtiéndose casi en invulnerable, en una gran prueba de temple de visitante. “Lo gané de una forma que era difícil de imaginar en un principio”, reconoció el bahiense, que no se confía más allá de la ventaja en la serie: “Falta un punto, pero es una eternidad. Fue una buena apuesta del capitán de poner a Del Potro en el primer partido”. Leave a Reply