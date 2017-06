Copa Libertadores: los 16 clasificados y cuándo es la fecha del sorteo Finalizó la fase de grupos de la Copa Libertadores. De los 16 equipos clasificados a los octavos de final, cuatro son elencos argentinos que por haber terminado líderes en sus zonas no podrán cruzarse en la siguiente instancia. River, San Lorenzo, Godoy Cruz y Lanús son los representantes argentinos que se clasificaron a los octavos de final, todos como punteros. Por su parte, Atlético Tucumán y Estudiantes de La Plata, por finalizar terceros en sus grupos, accedieron a la segunda fase de la Copa Sudamericana. *Los otros elencos que avanzaron a octavos Los otros 12 equipos clasificados son: Gremio, Botafogo, Santos, Atlético Paranaense, Palmeiras y Atlético Mineiro (Brasil), Jorge Wilstermann y The Strongest (Bolivia), Barcelona y Emelec (Ecuador); Nacional (Uruguay) y Guaraní (Paraguay). *La fecha del sorteo y las puntuaciones finales que definirán la localía para el resto de la Copa De acuerdo al nuevo sistema, el 14 de junio habrá sorteo para definir los cruces de octavos de final. A diferencia de lo que ocurre con la Champions League, no volverá a haber otro sorteo y el cuadro se mantendrá fijo hasta el final de la edición. Los equipos se ordenarán por la puntuación final entre los primeros de cada zona (del 1 al 8) y los segundos (del 9 al 16). De esta manera, el club que obtenga la mejor puntuación en la general se asegurará la localía en todas sus series. Por lo tanto, el número menor indicará la localía en el partido revancha. Como se dijo, solo en octavos, no habrá cruces entre primeros o segundos de cada grupo. *Tabla final de los primeros (diferencia de gol)

Atlético Mineiro 13 (+11)

Lanús 13 (+10)

Gremio 13 (+9)

River 13 (+5)

Palmeiras 13 (+4)

Santos 12 (+7)

Botafogo 10 (+1)

San Lorenzo 10 (0) *Tabla final de los segundos (diferencia de gol)

Godoy Cruz 11 (+2)

Guaraní 11 (+2)

Emelec 10 (+3)

Barcelona 10 (0)

Paranaense 10 (-1)

The Strongest 9 (+4)

Jorge Wilstermann 9 (+2)

Nacional 8 (+2) *Las fechas estipuladas para los octavos de final Partido de ida: 4, 5 y 6 de julio

Revancha: 8, 9 y 10 de agosto

La final está prevista para noviembre *Los clubes que accedieron a la segunda fase de la Copa Sudamericana Estudiantes de La Plata, Independiente Santa Fe, Independiente Medellín Flamengo, Atlético Tucumán, Libertad, Chapecoense, Deportes Iquique. El actual campeón, Atlético Nacional de Colombia, quedó último en su grupo y eliminado de toda competencia. FASE DE GRUPOS – POSICIONES FINALES Grupo 1

Botafogo 10

Barcelona (E) 10

Estudiantes 9

Atlético Nacional 6 Grupo 2

Santos 12

The Strongest 9

Independiente Sante Fe 8

Sporting Cristal 2 Grupo 3

River Plate 13

Emelec 10

Independiente Medellín 9

Melgar 3 Grupo 4

San Lorenzo 10

Paranaense 10

Flamengo 9

Universidad Católica 5 Grupo 5

Palmeiras 13

Jorge Wilstermann 9

Atlético Tucumán 7

Peñarol 6 Grupo 6

Atlético Mineiro 13

Godoy Cruz 11

Libertad 6

Sport Boys 2 Grupo 7

Lanús 13

Nacional 8

Chapecoense 7

Zulia 5 Grupo 8

Gremio 13

Guaraní 11

Deportes Iquique 10

Zamora 0