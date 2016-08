El contexto simbólico de las Pascuas promueven las peregrinaciones y el turismo religioso La llegada de Semana Santa es recibida por millones de personas alrededor del mundo como una nueva oportunidad para expresar su fe. Procesiones, misas, Vía Crucis, promesas o abstinencias forman parte del repertorio habitual con el que los fieles buscan honrar el primero y el tercero de los diez mandamientos. Sin embargo, hay quienes dan un paso más allá. Y pese a que en el catolicismo no existe un pedido explícito para que los fieles peregrinen a sus lugares sagrados -como sí ocurre en el islam, cuyo quinto pilar establece que quienes tengan capacidad física y financiera deben realizar, al menos una vez en su vida, una peregrinación a La Meca-, miles de católicos deciden aprovechar los cuatro días no laborables consecutivos de esta fiesta para realizar un viaje de turismo religioso. Abel Stang, de Relitour -web que se especializa en reunir información de turismo religioso para compartirla con sus lectores- dice que “si bien la mayoría de las provincias no tiene armado un circuito de turismo religioso, existen múltiples opciones para hacer peregrinaciones en el país”. Entre otras, Stang destaca el Vía Christi en Junín de los Andes, provincia de Neuquén, el Vía Crucis más largo del mundo en la provincia de Formosa (su recorrido se prolonga por 508 kilómetros sobre la ruta nacional 81) y el Vía Crucis Submarino que se realiza en Puerto Madryn, que en este 2015 estará celebrando su decimoquinta edición. Otro destino muy popular volverá a ser el de la Virgen del Cerro, en Salta. Un informe elaborado por Despegar.com ubica a Salta como el tercer destino elegido en vuelos de cabotaje para esta Semana Santa, mientras que su ocupación hotelera será un 71% superior que en 2014. El informe de Despegar.com estima también que se espera un incremento del 61% en la demanda de productos turísticos respecto del último año. Esta proyección, si se la trasladara a la actividad económica que dejará Semana Santa, significaría una importante inyección para las distintas economías regionales. En especial, si se considera que la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) estimó que en 2014 los 2,2 millones de turistas que viajaron por Pascuas gastaron 2541 millones de pesos. Sin embargo, esto no se da cuando el destino elegido es Roma o los distintos lugares de España en las que se llevan a cabo impactantes y reconocidas procesiones, como en la ciudad de Sevilla. Eso se debe a que en estos casos, la mayoría prefiere organizar el viaje por su cuenta. Un pasaje a Roma – el destino europeo preferido por los argentinos de acuerdo a un informe de Trivago.com-, comprado con anticipación puede costar alrededor de $ 19.000, mientras que a Madrid sale unos $ 14.000. Otro destino religioso muy buscado es el Santuario del Reino de la Paz, ubicado en Medjugorje, Bosnia y Herzegovina.Si bien la agencia VA no ofrece paquetes exclusivos para visitarlo, sí ofrece un tour completo de 3 días que comienza y finaliza en las ciudades croatas de Split o Dubrovnik. El costo final del recorrido, que no incluye pasajes aéreos, es de $772 ($948 para quienes prefieran habitaciones individuales). Leave a Reply