El Financial Times comparó la crisis en Venezuela con los momentos previos a la caída del Muro de Berlín inancial Times comparó hoy, en una editorial, la crisis en Venezuela con los momentos previos a la caída del Muro de Berlín, y señaló que sus "múltiples problemas" se están convirtiendo en temas de preocupación internacional. "Este mes, en escenas que hacen acordar a la caída del Muro del Berlín, cerca de 130 venezolanos pasaron por la previamente cerrada frontera con Colombia para poder comprar bienes básicos, como comida y medicina. No las podían encontrar en Venezuela", dice el artículo. "El número de venezolanos que piden asilo aumentó. Y los pedidos de visa para ingresar a Estados Unidos se duplicaron este año. Además, Brasil y Guayana también informan la existencia de refugiados venezolanos que ingresan a sus países en busca de comida", enumera. Para el diario, las "múltiples crisis" del país están comenzando a ser percibidos como "problemas internacionales": "la malaria ha resurgido en el país, y probablemente otras enfermedades también, atentando contra la seguridad sanitaria de la región; además, Venezuela es refugio de muchos narcotraficantes que ingresan a Estados Unidos". "Pero la respuesta usual de Caracas es negar los problemas", dice el Financial Times, y entonces concluye: "El país necesita un nuevo gobierno y pronto. Definitivamente antes de las elecciones de 2018. Afortunadamente, existe un mecanismo constitucional para acelerar el cambio. Se trata del referéndum de revocatoria de mandato. Claro que Maduro no quiere que se realice. pero su salida es inevitable, la mayoría de la gente quiere que se vaya. la pregunta es cuándo. Y si el ejército está dispuesto a reprimir una manifestación masiva contra Maduro en el futuro. Y en ese caso ¿cuál será la respuesta de la comunidad internacional? ¿Cuál será la respuesta de Unasur?".