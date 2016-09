El Mercosur le fijó un límite a Venezuela y quedó al borde de la suspensión En medio de una crisis económica y social interna y profunda, Venezuela recibió anoche una mala noticia externa: los miembros plenos del Mercosur acordaron darle tiempo hasta el 1° de diciembre para que el país bolivariano adapte su normativa a las reglas del bloque si quiere seguir siendo parte. Este ultimátum, claro, también implica que el gobierno de Nicolás Maduro no podrá asumir la presidencia pro témpore del Mercosur como pretendía. La novedad, con menos precisiones, fue confirmada ayer en un comunicado conjunto las cancillerías de Paraguay, la Argentina, Brasil y Uruguay. Se decidió “otorgar un plazo complementario a fin de que la República Bolivariana de Venezuela de cumplimiento a las obligaciones asumidas en su Protocolo de Adhesión al Mercosur”. Si bien en el comunicado no se especifica la fecha, asegura fuentes de la Cancillería argentina y de Paraguay la precisaron para el 1° de diciembre próximo.Este nuevo foco de tensión ocurre porque aunque Venezuela se sumó al Mercosur en 2013, sólo adecuó un tercio de su normativa a lo que establece el bloque. Esto incluye normas de comercio, la política de energía, infraestructura, entre otros temas. Según detalla el anticipo de La Nación, el Congreso venezolano debería aprobar unas 300 leyes y 40 tratados internacionales para adecuarse definitivamente al Mercosur. Todo en menos de tres meses. La canciller de Venezuela, Delcy Rodríguez rechazó hoy mismo la decisión de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay de fijar esta fecha límite para que el país caribeño cumpla los requisitos para ser considerado miembro pleno de ese bloque regional. Delcy llamó “triple alianza’” a la supuesta unidad de los gobiernos conservadores de Argentina, Brasil y Paraguay que se oponen a que Venezuela tome el mandato temporal del bloque bajo el argumento de que la campaña del presidente Nicolás Maduro contra la oposición va en contra del espíritu de la carta fundadora del Mercosur en materia de respeto de los derechos humanos. Rodríguez sostuvo que la decisión “vulnera la legalidad de la organización” y resaltó que “en Mercosur las decisiones se adoptan por consenso y respetando las normas de funcionamiento. No permitiremos violaciones a los tratados”. Los miembros plenos del bloque justificaron la decisión “para facilitar el funcionamiento del Mercosur y para coordinar las negociaciones con otros países y grupos de países, así como los pasos a seguir para asegurar el equilibrio de derechos y obligaciones en el proceso de adhesión de Venezuela, atento a que este país no ha incorporado normativa esencial del Mercosur en su legislación nacional”. Los cruces de Venezuela con algunos países del bloque, en particular Paraguay (y en menor medida la Argentina), habían comenzado semanas atrás, cuando Maduro pretendió unilateralmente acceder a la presidencia pro témpore del bloque, que le correspondía por orden alfabético. Otros de los miembros se negaron porque no cumplía con las normas. Ahora llegó el ultimátum. Fuente: AP Leave a Reply