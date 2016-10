El Parlamento venezolano procesa a Maduro por violar la Constitución En su sesión extraordinaria para determinar la responsabilidad política del presidente, la Asamblea Nacional acordó citar para el próximo martes a Nicolás Maduro para que responda a todas las acusaciones que le han formulado los diputados opositores y demuestre que se somete a la Constitución. El diputado Julio Borges, jefe de la bancada opositora que mayoritariamente controla el Parlamento, hizo la propuesta de acuerdo que incluye la notificación a Maduro y la preparación del expediente para iniciar el “juicio político” contra Maduro por su responsabilidad en la crisis y “abandono del cargo”. Las leyes venezolanas no prevén la posibilidad de destitución del presidente del país a partir de un juicio político parlamentario como existe en otros países de la región. En cambio, disponen que el mandato del jefe del Estado puede ser revocado a través de un referendo como el que la oposición exigió durante meses y que acaba de ser bloqueado por las autoridades electorales, dependientes del chavismo. También, puede ser destituido por el Tribunal Supremo de Justicia, dominado por el oficialismo. La mayoría calificada del Parlamento, de 112 de los 165 escaños, decidió avanzar en su plan de restitución del hilo constitucional acordado este domingo tras la suspensión del referéndum revocatorio que estaba previsto para iniciarse el miércoles con la recolección del 20% de las firmas y por cuya falta la oposición realizará la gran marcha llamada “la toma de Venezuela”. La Asamblea Nacional apeló al artículo 233 de la Constitución que la faculta para declarar responsabilidad política al mandatario por abandono del cargo en sus funciones inherentes al cargo, lo que acarrea sanciones que podría llegar hasta su destitución, siempre y cuando lo apruebe el TSJ. Henry Ramos Allup, presidente del Parlamento, aclaró que la responsabilidad penal o civil de un presidente la fijan los tribunales; la administrativa, la Contraloría o tribunal de cuenta; y la política, la Asamblea Nacional. “Y si resultara que se determina abandono del cargo presidencial, entonces el Parlamento puede solicitar el juicio o la sentencia que corresponde a la Corte”, dijo. El chavismo tampoco ve “la enorme rabia que sentimos los venezolanos por todas las consecuencias que hemos padecido durante el chavismo. El régimen de Maduro ya no se soporta por los votos del pueblo porque no los tiene. Se sostiene por las vergonzosas sentencias del Tribunal Supremo de Justicia, el Consejo Nacional Electoral y el alto mando militar”, agregó. Los diputados opositores expusieron en su intervención el largo rosario de causas y efectos que ha generado el gobierno de Maduro que ha llevado a Venezuela a vivir su peor crisis económica, social y política, lo que ha aumentado los niveles de pobreza, desnutrición, inseguridad, violencia y violación de los derechos humanos. El diputado Juan Miguel Matheus, dijo que una declaratoria de responsabilidad política debe dar lugar a un desenlace de su gestión. Y señaló que Maduro se ha alejado de la Constitución y no ha cumplido con las funciones inherentes a su cargo presidencial; debería dar la cara pero está viajando por los países petroleros gastando nuestro dinero.