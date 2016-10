El Servicio de inteligencia de Venezuela rodea sede de Empresas Polar Un grupo de funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) se mantiene rodeando la sede principal de las Empresas Polar, la mayor productora de alimentos de Venezuela, denunciaron este jueves fuentes de la compañía. Medios locales indicaron que la misma situación se repite en la casa del dueño de la empresa, Lorenzo Mendoza, ubicada en el este de Caracas. “No sabemos qué quieren, solo dicen que esperan órdenes superiores”, dijo a Efe una fuente de Empresas Polar. La situación se produce un día después de que la oposición venezolana reunida en la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) convocara a una huelga general de 12 horas para protestar contra el Gobierno de Nicolás Maduro por la suspensión del proceso para activar un referendo para revocar su mandato. Maduro anunció que su Gobierno hará una inspección a las empresas del sector agroindustrial y farmacéutico del país este viernes y que aquella que secunde la huelga será “recuperada por la clase obrera”. “Empresa parada, empresa recuperada por la clase obrera (…) no voy a dudar ni voy a aceptar ningún tipo de conspiraciones”, dijo. Polar ha recibido amenazas del Gobierno de Maduro que le ha advertido que si no producen o acaparan alimentos será expropiada por el Estado. El mes pasado el director general de la sección de alimentos de Polar, Manuel Larrazábal, informó que la producción de esta compañía ha experimentado una caída de 30 % en lo que va de 2016 por “acceso insuficiente” a materias primas originado, aseguran, por un “trato desigual y discriminatorio” por parte del Gobierno. El representante de Alimentos Polar explicó que la empresa sigue sin obtener, por parte del Gobierno, las divisas para pagar a los proveedores, pero señaló que tienen información de que otras empresas de la industria sí han tenido acceso para importar, lo que califican de “discriminatorio contra la empresa y sus trabajadores”. Asimismo, Polar ha denunciado que varios de sus trabajadores han sido detenidos en los últimos meses y que otras de sus sedes en el interior del país han recibido visitas inesperadas por parte de los organismos de seguridad. Read more here: http://www.elnuevoherald.com/noticias/mundo/america-latina/venezuela-es/article110937062.html#storylink=cpy