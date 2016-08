Elecciones Argentina 2017 Mario Mazzitelli es dirigente del Partido Socialista Auténtico (PSA) de cara a las Elecciones 2017 Argentina y participó en la reunión que el gobierno nacional mantuvo con referentes de los partidos políticos. En entrevista con Argentina Elections, se mostró optimista con la reforma electoral y manifestó su apoyo a la Boleta Única Electrónica. También se refirió a su proyecto de autonomía municipal, planteando la necesidad de establecer comicios de forma separada en los tres niveles: nacional, provincial y municipal. En líneas generales el balance es positivo. Creo que en la vida las cuestiones formales, los modales y el trato son sustanciales para la buena relación entre las personas. Esa actitud fue puesta de manifiesto por el Secretario de Asuntos Políticos Adrián Pérez y el Ministro del Interior Rogelio Frigerio. Y retribuída por los jefes de todos los partidos presentes. La mesa política desarrollada en el salón de los escudos de la Casa Rosada, se desenvolvió en un clima de respeto y dialogo. Y con la extensión que el tema requería. NC: ¿Qué aspectos destaca? MM: Fundamentalmente la convocatoria al conjunto de los partidos políticos argentinos. Lógicamente sobre este tema se pronunciarán gobernadores, legisladores, jueces, académicos, organizaciones no gubernamentales, especialistas y todo sumará para lograr un acuerdo muy amplio. Eso también está muy bien. Al mismo tiempo subrayo que se trata de pequeñas modificaciones al régimen electoral actual. No por eso resultan menos importantes. En un orden democrático se debe equilibrar la estabilidad de un sistema y los cambios para los que madura la sociedad, la dirigencia y la tecnología. Creo que todos salimos satisfechos de la reunión. NC: En las redes sociales, tanto usted como su fuerza política se manifestaron a favor de la Boleta Única Electrónica (BUE) ¿Cuáles son sus fundamentos? MM: En mi caso debo señalar que hace muchos años milito a favor del voto electrónico. Una democracia moderna debe consultar al pueblo y debe contar con un sistema eficiente y transparente. Las dudas sobre la manipulación en la que pueden caer estos medios son fundadas. Sin embargo con el mismo fundamento se podría desconfiar de los cajeros automáticos, los sistemas electrónicos en la aviación, etc. Se trataba entonces de encontrar uno que redujera al mínimo las posibilidades de fraude y que resultara accesible para la fiscalización. Hasta aquí la Boleta Única Electrónica parece cumplir con estos requerimientos, más allá de su perfeccionamiento futuro. NC: ¿Cuál es la postura del PSA? En 2015 los diputados del PSA en la Legislatura de la CABA – Adrián Camps y Virginia González Gass –, votaron afirmativamente la implementación de la BUE. En esa oportunidad participaron los mejores técnicos y especialistas del partido en cuestiones electorales y recomendaron apoyar la iniciativa. La experiencia posterior dio la razón a quienes apostaron por la modernización y transparencia del sistema. Todo funcionó bien y no existieron objeciones de peso. NC: ¿Ve posible la implementación del BUE el año que viene? MM: Sin lugar a dudas en 2017 se podrá implementar la BUE. Será un salto de calidad, especialmente en la provincia de Buenos Aires. En el distrito más grande del país el sistema vigente de boleta sábana (con la impresión a cargo de los partidos, la distribución por parte del correo, la fiscalización mesa por mesa por cuenta de los militantes, el robo de boletas, el voto cadena, la imposibilidad de controlar el escrutinio en todas las mesas por parte de la mayoría de los partidos, etc.) posibilitó en todas las elecciones modificar el resultado final. No hablo de un fraude en gran escala. Hablo de un fraude en capacidad de trasladar un pequeño porcentaje de votos de una lista a otra, de un candidato a otro; adulterando la voluntad popular. Esto corrió por cuenta, principalmente, de algunos intendentes. A través de la BUE esto parece quedar superado. Al mismo tiempo se logrará un fuerte ahorro económico y se evitará el daño ecológico que significa imprimir decenas de millones de boletas de papel. NC: Para finalizar, usted hizo pública la propuesta de Autonomía Municipal, que según sus palabras consiste en “desdoblar las elecciones municipales en todo el país para que el pueblo pueda ejercer el gobierno municipal en plenitud, derecho garantizado por nuestra Constitución Nacional”. Podría explicar los detalles de su propuesta. NC: Efectivamente, la Autonomía Municipal es un mandato constitucional. El artículo 123 indica que: “Cada provincia dicta su propia Constitución,…asegurando la autonomía municipal”. Este mandato se cumple en algunas provincias y se evita en la mayoría. En la provincia de Buenos Aires con municipios con más habitantes que muchas provincias se avasalla la autonomía municipal incumpliendo el mandato constitucional. Análogamente en la CABA el Gobierno de la Ciudad trata de concentrar todo el poder y se resiste a transferir facultades a las comunas. El tema es muy importante porque se trata del gobierno de cercanía en el que nace el principio mismo de democracia. Por eso en la reunión en la Casa de Gobierno propuse “desdoblar las elecciones municipales en todo el país” para que el pueblo pueda ejercer el gobierno local en plenitud. NC: ¿Y cómo quedaría el cronograma electoral? MM: Frente a la propuesta del oficialismo de unificar todas las elecciones en un solo día, produciendo un cambalache entre los distintos niveles de gobierno; lo más atinado parecería ser organizar en un mismo día las elecciones de orden nacional, en otro las provinciales y otro para las municipales. De esta manera podríamos aclarar los debates electorales por niveles, delimitar correctamente las atribuciones correspondientes a cada uno y avanzar hacia el auto-gobierno que es la Autonomía Municipal. Sin duda que todo esto requerirá un gran consenso que puede lograrse si la buena voluntad y el sentido común se conjugan para mejorar la calidad democrática de la Argentina. Soy optimista.