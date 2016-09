Elecciones Costa Rica 2018: A dos años ya se empieza a armar el rompecabezas Con el anuncio de José María Figueres de que buscará la candidatura presidencial por el partido Liberación Nacional el rompecabezas de las próximas Elecciones 2018 ya empieza a armarse en Costa Rica. El actual gobierno no ha llegado ni a la mitad de su periodo, pero la mayoría de partidos tienen desde hace un tiempo encendido el modo electoral. Los primeros aspirantes que hicieron un anuncio formal fueron los hoy precandidatos del partido Republicano Social Cristiano, Rodolfo Hernández, exdirector del Hospital de Niños; Miguel Carabaguíaz, expresidente del Incofer, y Luis Alberto Bolaños, un empresario turístico. Rodolfo Hernández se retiró del proceso interno del partido Unidad Social Cristiana hace tres años, y para este nuevo proceso electoral fundó junto a Rafael Ángel Calderón y otras figuras del PUSC, esta nueva opción. Otro que ya anunció sus intenciones presidenciales es el fundador del partido Nueva Generación, Sergio Mena. Será la segunda candidatura consecutiva de Mena que ya participó en las pasadas elecciones, donde obtuvo el 0,29% de los votos. Por su parte, José María Figueres renunció a la presidencia del partido Liberación Nacional este sábado e inmediatamente anunció su pre candidatura. Panorama en los partidos autorizados por el Tribunal Supremo de Elecciones: PAC: Epsy Campbell deja abierta la puerta a la postulación “Sí, eso es una valoración, ya lo he hecho en el pasado, entonces tampoco es que lo miro como una cosa imposible, pero me parece que es prematuro tomar decisiones en ese sentido”. Otón Solís lo ha descartado nuevamente. Dentro del gobierno Solís Rivera no se ve un panorama claro de algún dirigente cercano al presidente que pueda aspirar. Se mencionó varias veces al exministro de trabajo, Víctor Morales, que no ha descartado la opción. PLN: José María Figueres ya anunció su precandidatura, aunque no es sorpresa se estaba pendiente que diera el paso. Oscar Arias sobre el particular indicó “tengo mucha presión de gente de Liberación. Si las encuestas demuestran que yo puedo llevar a un triunfo parecido al de 2005, pero tengo que meditarlo mucho, consultarlo con mi esposa, mis hijos, mis hermanos”. Aún en Liberación Nacional muchos esperan que exista una tercera opción que les dé la pelea a los expresidentes. PUSC: Rodolfo Piza es la figura más visible de cara a una candidatura, ante consulta de El Mundo dijo, “creo que todavía es temprano, pero como lo he dicho en otras ocasiones, yo no descarto ser el candidato de la Unidad si así lo quieren los socialcristianos”. También han mostrado interés en el PUSC, el presidente de la Asamblea Legislativa, Rafael Ortiz Fábrega, el diputado Humberto Vargas y el presidente del partido, Pedro Muñoz. PRSC: Los ya mencionados, Rodolfo Hernández, Miguel Carabaguíaz y Luis Alberto Bolaños. Frente Amplio: Es prácticamente un hecho que José María Villalta volverá a aspirar a ser el candidato del partido de izquierda. Movimiento Libertario: Otto Guevara ya descartó ser candidato presidencial nuevamente. Estaría por verse quién tomó la responsabilidad dentro de una difícil situación que vive la agrupación. Renovación Costarricense: Todo indica que Justo Orozco volvería a ser candidato presidencial con una doble postulación. PASE: El eterno candidato, Óscar López repetiría nuevamente como aspirante presidencial.