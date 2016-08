FARC-EP podrán presentarse a Elecciones 2018 de Colombia Representantes del Gobierno colombiano afirmaron hoy que el acuerdo de paz alcanzado para el país constituye una gran oportunidad de cambiar las armas por las urnas, porque permitirá a las FARC-EP presentarse a las Elecciones Colombia de 2018. Durante una conferencia de prensa ofrecida en esta capital, señalaron que la asistencia a esos comicios constituye un incentivo para que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo ingresen a la vida civil del país. Sin embargo, el senador Roy Barreras sostuvo que ello no significa que se regalarán los curules, pues será decisión de los ciudadanos elegir a sus representantes. En ese sentido, el alto Comisionado de Paz, Sergio Jaramillo, manifestó que los miembros de la guerrilla deben participar en una democracia, hacer campaña y convencer a los colombianos de sus ideas, y para garantizar esta transición se les asegura un seguro de vida. Durante los primeros 24 meses, miembros de las FARC-EP recibirán el 90 por ciento de un salario mínimo, y de acuerdo con el jefe de la delegación negociadora del Ejecutivo, Humberto de la Calle, ese dinero es un incentivo temporal para que los desmovilizados se reincorporen al ámbito civil y a la economía legal. Recordó que la dejación de armas y la implementación del cese al fuego bilateral comenzarán a partir de la firma protocolaria del acuerdo alcanzado entre las partes beligerantes, con el cual se busca poner fin a un conflicto de más de medio siglo. Para refrendar ese documento, los colombianos están llamados a participar en un plebiscito el 2 de octubre venidero, y según De la Calle, se proponen hacer pedagogía sin propaganda y entregar síntesis de los acuerdos en un lenguaje comprensible para la ciudadanía. A los indecisos les decimos que pueden estudiar los acuerdos, que lo hagan a conciencia, no queremos que ningún colombiano se abstenga en las votaciones, agregó. Sobre otros temas, los representantes gubernamentales reiteraron la existencia de delitos que no serán amnistiados, como los de lesa humanidad y los comunes; y recordaron que todos los niños deberán regresar a sus casas. También se reiteró que a partir de la firma formal comenzarán a aplicarse plazos para la movilización de las guerrillas a las zonas determinadas, y que habrá reparación material a las víctimas por parte de la insurgencia. Este miércoles las delegaciones del Gobierno y la guerrilla firmaron el acuerdo final, integral y definitivo para culminar el conflicto y construir una paz estable y duradera, con el cual culminan casi cuatro años de negociaciones en La Habana. A este texto conclusivo de las conversaciones le seguirá la décima conferencia de las FARC-EP, la firma protocolaria de la paz y luego el plebiscito. Leave a Reply