Finaliza en Venezuela la Cumbre de MNA En Venezuela culminó la XVII Cumbre del Movimiento No Alineado (MNA). Nicolás Maduro asumió la presidencia pro témpore del bloque. Casi una semana de deliberaciones en el Centro de Convenciones Hugo Chávez, en la isla Margarita de Venezuela. Los países del bloque más grande luego de las Naciones Unidas, los No Alineados, se reunieron en Venezuela para acordar y planear el futuro del movimiento. Quince jefes de Estado encabezaron sus delegaciones. La atención estuvo puesta sobre el presidente de Irán, Hasan Rohani, quien entregó la presidencia pro témpore del bloque al presidente venezolano, Nicolás Maduro. El nuevo presidente del Movimiento de No Alineado (MNA), detalló un plan de 21 puntos que regirán el trabajo del movimiento en los próximos tres años, hasta la cumbre número dieciocho, que se realizará en Azerbaiyán. En rueda de prensa tras el cierre de la cumbre, el presidente Maduro valoró la declaración de Margarita, el acuerdo final de los países No Alineados. Entre los 21 puntos de trabajo se cuentan la necesidad de revitalizar el Movimiento No Alineado, abordar una postura común para refundar las Naciones Unidas. También se rechazaron las sanciones y presiones unilaterales contra Venezuela y otros países. El presidente Nicolás Maduro aseguró que este es un momento histórico para la diplomacia de paz de Venezuela. Que ahora se expresará también desde la presidencia pro témpore del MNA.