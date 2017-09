Fixture de la Superliga del fútbol argentino

Luego de una semana en la que mucho se habló del fixture del futbol argentino que se había filtrado y había generado algunas polémicas, en la AFA decidieron reorganizar el calendario y lo hicieron oficial con varios cambios.

Como principal novedad, la fecha del River-Boca será en el inicio de noviembre, y no en diciembre. Mirá jornada a jornada cuáles serán los partidos.

1°Fecha

Boca vs. Olimpo

Defensa y Justicia vs. Gimnasia de La Plata

Newell’s vs. Unión

Independiente vs. Huracán

Talleres vs. Lanús

Atlético Tucumán vs. Godoy Cruz

Tigre vs. Vélez

Argentinos vs. Chacarita

San Martín de San Juan vs. Patronato

Banfield vs. Belgrano

Temperley vs. River

San Lorenzo vs. Racing

Colón vs. Rosario Central

Estudiantes vs. Arsenal

2° Fecha

Estudiantes vs. Defensa y Justicia

Arsenal vs. Colón

Rosario Central vs. San Lorenzo

Racing vs. Temperley

River vs. Banfield

Belgrano vs. San Martín

Patronato vs. Argentinos

Chacarita vs. Tigre

Vélez vs. Atlético Tucumán

Godoy Cruz vs. Talleres

Lanús vs. Boca

Olimpo vs. Independiente

Huracán vs. Newell’s

Unión vs. Gimnasia

3° Fecha

Defensa y Justicia vs. Unión

Gimnasia vs. Huracán

Newell’s vs. Olimpo

Independiente vs. Lanús

Boca vs. Godoy Cruz

Talleres vs. Vélez

Atlético Tucumán vs. Chacarita

Tigre vs. Patronato

Argentinos vs. Belgrano

San Martín vs. River

Banfield vs. Racing

Temperley vs. Rosario Central

San Lorenzo vs. Arsenal

Colón vs. Estudiantes

4° Fecha

Colón vs. Defensa y Justicia

Estudiantes vs. San Lorenzo

Arsenal vs. Temperley

Rosario Central vs. Banfield

Racing vs. San Martín

River vs. Argentinos

Belgrano vs. Tigre

Patronato vs. Atlético Tucumán

Chacarita vs. Talleres

Vélez vs. Boca

Godoy Cruz vs. Independiente

Lanús vs. Newell’s

Olimpo vs. Gimnasia

Huracán vs. Unión

5° Fecha

Defensa y Justicia vs. Huracán

Unión vs. Olimpo

Gimnasia vs. Lanús

Newell’s vs. Godoy Cruz

Independiente vs. Vélez

Boca vs. Chacarita

Talleres vs. Patronato

Atlético Tucumán vs. Belgrano

Tigre vs. River

Argentinos vs. Racing

San Martín vs. Rosario Central

Banfield vs. Arsenal

Temperley vs. Estudiantes

San Lorenzo vs. Colón

6° Fecha

San Lorenzo vs. Defensa y Justicia

Colón vs. Temperley

Estudiantes vs. Banfield

Arsenal vs. San Martín

Rosario Central vs. Argentinos

Racing vs. Tigre

River vs. Atlético Tucumán

Belgrano vs. Talleres

Patronato vs. Boca

Chacarita vs. Independiente

Vélez vs. Newell’s

Godoy Cruz vs. Gimnasia

Lanús vs. Unión

Olimpo vs. Huracán

7° Fecha

Defensa y Justicia vs. Olimpo

Huracán vs. Lanús

Unión vs. Godoy Cruz

Gimnasia vs. Vélez

Newell’s vs. Chacarita

Independiente vs. Patronato

Boca vs. Belgrano

Talleres vs. River

Atlético Tucumán vs. Racing

Tigre vs. Rosario Central

Argentinos vs. Arsenal

San Martín vs. Estudiantes

Banfield vs. Colón

Temperley vs. San Lorenzo

8° Fecha

Temperley vs. Defensa y Justicia

San Lorenzo vs. Banfield

Colón vs. San Martín

Estudiantes vs. Argentinos

Arsenal vs. Tigre

Rosario Central vs. Atlético Tucumán

Racing vs. Talleres

River vs. Boca

Belgrano vs. Independiente

Chacarita vs. Gimnasia

Patronato vs. Newell’s

Vélez vs. Unión

Godoy Cruz vs. Huracán

Lanús vs. Olimpo

9° Fecha

Defensa y Justicia vs. Lanús

Olimpo vs. Godoy Cruz

Huracán vs. Vélez

Gimnasia vs. Patronato

Unión vs. Chacarita

Newell’s vs. Belgrano

Independiente vs. River

Boca vs. Racing

Talleres vs. Rosario Central

Atlético Tucumán vs. Arsenal

Tigre vs. Estudiantes

Argentinos vs. Colón

San Martín vs. San Lorenzo

Banfield vs. Temperley

10° Fecha

Banfield vs. Defensa y Justicia

Temperley vs. San Martín

San Lorenzo vs. Argentinos

Colón vs. Tigre

Estudiantes vs. Atlético Tucumán

Arsenal vs. Talleres

Rosario Central vs. Boca

Racing vs. Independiente

River vs. Newell’s

Belgrano vs. Gimnasia

Patronato vs. Unión

Chacarita vs. Huracán

Vélez vs. Olimpo

Godoy Cruz vs. Lanús

11° Fecha

Defensa y Justicia vs. Godoy Cruz

Lanús vs. Vélez

Olimpo vs. Chacarita

Huracán vs. Patronato

Unión vs. Belgrano

Gimnasia vs. River

Newell’s vs. Racing

Independiente vs. Rosario Central

Boca vs. Arsenal

Talleres vs. Estudiantes

Atlético Tucumán vs. Colón

Tigre vs. San Lorenzo

Argentinos vs. Temperley

San Martín vs. Banfield

12° Fecha

San Martín vs. Defensa y Justicia

Banfield vs. Argentinos

Temperley vs. Tigre

San Lorenzo vs. Atlético Tucumán

Colón vs. Talleres

Estudiantes vs. Boca

Arsenal vs. Independiente

Rosario Central vs. Newell’s

Racing vs. Gimnasia

River vs. Unión

Belgrano vs. Huracán

Patronato vs. Olimpo

Chacarita vs. Lanús

Vélez vs. Godoy Cruz

13° Fecha

Defensa y Justicia vs. Vélez

Godoy Cruz vs. Chacarita

Lanús vs. Patronato

Olimpo vs. Belgrano

Huracán vs. River

Unión vs. Racing

Gimnasia vs. Rosario Central

Newell’s vs. Arsenal

Independiente vs. Estudiantes

Boca vs. Colón

Talleres vs. San Lorenzo

Atlético Tucumán vs. Temperley

Tigre vs. Banfield

Argentinos vs. San Martín

14° Fecha

Argentinos vs. Defensa y Justicia

San Martín vs. Tigre

Banfield vs. Atlético Tucumán

Temperley vs. Talleres

San Lorenzo vs. Boca

Colón vs. Independiente

Estudiantes vs. Newell’s

Arsenal vs. Gimnasia

Rosario Central vs. Unión

Racing vs. Huracán

River vs. Olimpo

Belgrano vs. Lanús

Patronato vs. Godoy Cruz

Chacarita vs. Vélez

15° Fecha

Defensa y Justicia vs. Chacarita

Vélez vs. Patronato

Godoy Cruz vs. Belgrano

Lanús vs. River

Olimpo vs. Racing

Huracán vs. Rosario Central

Unión vs. Arsenal

Gimnasia vs. Estudiantes

Newell’s vs. Colón

Independiente vs. San Lorenzo

Boca vs. Temperley

Talleres vs. Banfield

Atlético Tucumán vs. San Martín

Tigre vs. Argentinos

16° Fecha

Tigre vs. Defensa y Justicia

Argentinos vs. Atlético Tucumán

San Martín vs. Talleres

Banfield vs. Boca

Temperley vs. Independiente

San Lorenzo vs. Newell’s

Colón vs. Gimnasia

Arsenal vs. Huracán

Estudiantes vs. Unión

Rosario Central vs. Olimpo

Racing vs. Lanús

River vs. Godoy Cruz

Belgrano vs. Vélez

Patronato vs. Chacarita

17° Fecha

Defensa y Justicia vs. Patronato

Chacarita vs. Belgrano

Vélez vs. River

Godoy Cruz vs. Racing

Lanús vs. Rosario Central

Olimpo vs. Arsenal

Huracán vs. Estudiantes

Unión vs. Colón

Gimnasia vs. San Lorenzo

Newell’s vs. Temperley

Independiente vs. Banfield

Boca vs. San Martín

Talleres vs. Argentinos

Atlético Tucumán vs. Tigre

18° Fecha

Atlético Tucumán vs. Defensa y Justicia

Tigre vs. Talleres

Argentinos vs. Boca

San Martín vs. Independiente

Banfield vs. Newell’s

Temperley vs. Gimnasia

San Lorenzo vs. Unión

Colón vs. Huracán

Estudiantes vs. Olimpo

Arsenal vs. Lanús

Rosario Central vs. Godoy Cruz

Racing vs. Vélez

River vs. Chacarita

Belgrano vs. Patronato

19° Fecha

Defensa y Justicia vs. Belgrano

Patronato vs. River

Chacarita vs. Racing

Vélez vs. Rosario Central

Godoy Cruz vs. Arsenal

Lanús vs. Estudiantes

Olimpo vs. Colón

Huracán vs. San Lorenzo

Unión vs. Temperley

Gimnasia vs. Banfield

Newell’s vs. San Martín

Independiente vs. Argentinos

Boca vs. Tigre

Talleres vs. Atlético Tucumán

20° Fecha

Talleres vs. Defensa y Justicia

Atlético Tucumán vs. Boca

Tigre vs. Independiente

Argentinos vs. Newell’s

San Martín vs. Gimnasia

Banfield vs. Unión

Temperley vs. Huracán

San Lorenzo vs. Olimpo

Colón vs. Lanús

Estudiantes vs. Godoy Cruz

Arsenal vs. Vélez

Rosario Central vs. Chacarita

Racing vs. Patronato

River vs. Belgrano

21° Fecha

Defensa y Justicia vs. River

Belgrano vs. Racing

Patronato vs. Rosario Central

Chacarita vs. Arsenal

Vélez vs. Estudiantes

Godoy Cruz vs. Colón

Lanús vs. San Lorenzo

Olimpo vs. Temperley

Huracán vs. Banfield

Unión vs. San Martín

Gimnasia vs. Argentinos

Newell’s vs. Tigre

Independiente vs. Atlético Tucumán

Boca vs. Talleres

22° Fecha

Boca vs. Defensa y Justicia

Talleres vs. Independiente

Atlético Tucumán vs. Newell’s

Tigre vs. Gimnasia

Argentinos vs. Unión

San Martín de San Juan vs. Huracán

Banfield vs. Olimpo

Temperley vs. Lanús

San Lorenzo vs. Godoy Cruz

Colón vs. Vélez

Estudiantes vs. Chacarita

Arsenal vs. Patronato

Rosario Central vs. Belgrano

Racing vs. River

23° Fecha

Defensa y Justicia vs. Racing

River vs. Rosario Central

Belgrano vs. Arsenal

Patronato vs. Estudiantes

Chacarita vs. Colón

Vélez vs. San Lorenzo

Godoy Cruz vs. Temperley

Lanús vs. Banfield

Olimpo vs. San Martín

Huracán vs. Argentinos

Unión vs. Tigre

Gimnasia vs. Atlético Tucumán

Newell’s vs. Talleres

Independiente vs. Boca

24° Fecha

Independiente vs. Defensa y Justicia

Boca vs. Newell’s

Talleres vs. Gimnasia

Atlético Tucumán vs. Unión

Tigre vs. Huracán

Argentinos vs. Olimpo

San Martín vs. Lanús

Banfield vs. Godoy Cruz

Temperley vs. Vélez

San Lorenzo vs. Chacarita

Colón vs. Patronato

Estudiantes vs. Belgrano

Arsenal vs. River

Rosario Central vs. Racing

25° Fecha

Defensa y Justicia vs. Rosario Central

Racing vs. Arsenal

River vs. Estudiantes

Belgrano vs. Colón

Patronato vs. San Lorenzo

Chacarita vs. Temperley

Vélez vs. Banfield

Godoy Cruz vs. San Martín

Lanús vs. Argentinos

Olimpo vs. Tigre

Huracán vs. Atlético Tucumán

Unión vs. Talleres

Gimnasia vs. Boca

Newell’s vs. Independiente

26° Fecha

Newell’s vs. Defensa y Justicia

Independiente vs. Gimnasia

Boca vs. Unión

Talleres vs. Huracán

Atlético Tucumán vs. Olimpo

Tigre vs. Lanús

Argentinos vs. Godoy Cruz

San Martín vs. Vélez

Banfield vs. Chacarita

Temperley vs. Patronato

San Lorenzo vs. Belgrano

Colón vs. River

Estudiantes vs. Racing

Arsenal vs. Central

27° Fecha

Defensa y Justicia vs. Arsenal

Rosario Central vs. Estudiantes

Racing vs. Colón

River vs. San Lorenzo

Belgrano vs. Temperley

Patronato vs. Banfield

Chacarita vs. San Martín

Vélez vs. Argentinos

Godoy Cruz vs. Tigre

Lanús vs. Atlético Tucumán

Olimpo vs. Talleres

Huracán vs. Boca

Unión vs. Independiente

Gimnasia vs. Newell’s