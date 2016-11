Francisco apuesta por el diálogo en Venezuela El papa Francisco dijo este viernes que aunque desconoce qué pasará con el inicio de las negociaciones gobierno-oposición en Venezuela, apuesta “todo” y “de corazón” al diálogo por ser la única solución a los conflictos y sobre su reciente encuentro con el presidente Nicolás Maduro, sostuvo que “siempre es bueno sentir todas las campanas”. “El diálogo es el único camino para todos los conflictos. Si no se dialoga, se grita y no hay otra solución. Yo, de corazón, apuesto todo por el diálogo y creo que se tiene que ir por este camino”, dijo en el vuelo de regreso a Roma desde Suecia preguntado por los medios que viajaban con él, entre ellos EFE. Calificó la situación como “compleja” y elogió a la “importante estatura política” de los negociadores, el ex presidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero y los ex mandatarios de Panamá Martín Torrijos y de República Dominicana Leonel Fernández. Recordó “que ambas partes pidieron que la Santa Sede estuviera presente en la mesa de diálogo y se designó al nuncio en Argentina, Emil Paul Tscherrig”. Recalcó que “el diálogo es el único camino para salir de los conflictos” y evaluó que “si esto se hiciese en Medio Oriente se hubieran ahorrado muchas vidas”. Sobre la reunión que mantuvo el pasado 24 de octubre en el Vaticano con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y tras la que se anunció el inicio del diálogo, el Papa se limitó a contestar que el mandatario pidió una cita ya que hacía escala en Roma. “El presidente de Venezuela pidió una reunión porque volvía de una gira en los países árabes y hacía escala técnica en Roma. Ya había venido en 2013 y después me pidió otra cita pero se enfermó y no vino, y cuando un presidente pide ser recibido, pues se le recibe”, afirmó el papa argentino. “Le escuché durante media hora. Yo le hice algunas preguntas y escuché su parecer; siempre es bueno sentir todas las campanas”, agregó Jorge Bergoglio.