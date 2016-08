La conducta de Venezuela fractura el Mercosur A lo largo de la última década los países bolivarianos, acompañados en su accionar desde La Habana, montaron cuidadosamente un esquema institucional regional mediante el cual diseñaron, conformaron y controlaron efectivamente la política exterior de América del Sur. De ese modo, en los hechos, nos aislaron políticamente del resto del mundo. El discurso único reemplazó entonces a la diversidad, ignorando que ésta -que es siempre producto de la libertad- nos enriquece y que, si no fuera por la diversidad, no tendríamos alternativas entre las cuales elegir de cara a un mundo que cambia aceleradamente. Lo hicieron acompañados por circunstanciales “compañeros de ruta”, como lo fueron Argentina, Brasil y Uruguay que en ese momento estaban bajo el influjo de gobiernos de izquierda, más o menos disimulados. Y frente al increíble silencio de los gobiernos de Colombia, Chile y Perú. Su “operador” central fue Unasur, una organización innecesaria, creada con un doble propósito. Primero, el de relativizar y silenciar la voz de la Organización de Estados Americanos. Segundo, el de debilitar -paso a paso, hasta conseguir eliminarla, como propusiera concretamente el presidente de Ecuador, Rafael Correa- a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos: Particularmente en todo lo concerniente a la defensa de las libertades civiles y políticas esenciales. Y, muy especialmente, con relación a la defensa de la libertad de opinión y de las libertades de expresión y prensa. clic aquí Su secretario general, el ex presidente colombiano Ernesto Samper, se ha dedicado constantemente a sostener y aplaudir sin pausa a los bolivarianos, cantándoles loas y ocultando sistemáticamente sus deformaciones domésticas a la democracia y silenciando, además, sus violaciones a los derechos humanos y a las libertades civiles y políticas de sus pueblos. Hablamos de un hombre que, curiosamente, no puede ingresar a los Estados Unidos desde que no consigue la visa necesaria por la sencilla razón de que en su momento fue electo presidente de Colombia con el concurso del dinero del narcotráfico. Es hora de procurar cambiarlo por una persona idónea, cuyo perfil no nos avergüence. Además, los bolivarianos procuraron copar a los demás organismos e instituciones regionales y conducirlas por el mismo andarivel común definido para Unasur. Entre ellas, también al Mercosur. Para Hugo Chávez, recordemos, no fue nada fácil hacer ingresar a su país al Mercosur. Debió someterse a una larga espera, porque el Senado de Brasil, primero, y el de Paraguay, después, no consideraron apropiado incluir a Venezuela en la organización. Porque no era un país democrático. Y porque sabían que Venezuela sólo intentaba politizar, para su propio beneficio, a una organización de índole comercial, desnaturalizándola en su esencia. Fuente: lanacion Leave a Reply