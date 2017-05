Las predicciones para Venezuela ¿Qué le espera a Venezuela en el 2017 en el ámbito político y social? “Según el horoscopo de Venezuela, yo no le veo salida a este presidente hasta 2018 o en las próximas elecciones de 2019. Sería un milagro que cayera lo que quedó del chavismo, hay que pensar que está muy enquistado este híbrido de gobierno. Lo que veo es uno menos malo que Maduro. Costará mucho sacarla adelante, yo en mi medio siglo que tengo de vida no creo ver a la Venezuela que conocí” ¿Qué tipo de líder o liderazgo en Venezuela se ve mejor aspectado para lograr un cambio en el país? “Será un desconocido y sabremos de muchos de los de oposición que son tan traidores como judas. El venezolano debe dejar de ver siempre a que o a quién le puede sacar algo, por eso no salen de esto que está sucediendo”. Cuba: el yugo se mantiene “Cuba se transformará pero al igual que Venezuela no saldrá de ese yugo en mucho tiempo, repito no estaré en este planeta para verlo, espero equivocarme. A juicio de Vannucci, la llegada de Donald Trump mejorará un poco las relaciones “pero no un 100 %” Recomendaciones para iniciar el año Algunas claves generales para iniciar el año con una actitud positiva, que ayude a concretar logros y crecimiento en áreas como el amor, la salud, el trabajo y el éxito económico. Pague todas sus deudas

Tenga algo de color rojo y dorado

Active su mente prospera

Bájele al miedo

Deseche resentimientos viejos

Invierta en propiedades

No tome más crédito del que ya tiene Fuente: Diario las americas