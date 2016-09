Los 120 días que definirán el futuro de Venezuela

El 10 de enero de 2017 Nicolás Maduro comenzará su quinto año de gobierno. A partir de ese momento, si su mandato resultara revocado en una consulta popular, asumiría el vicepresidente y continuaría a cargo del país junto a la plana mayor del chavismo hasta 2019. Si, en cambio, la revocación del mandato se resolviera el 9 de enero o antes, automáticamente habría que llamar a elecciones presidenciales.

La oposición venezolana está desde hace varios meses en una cuenta regresiva, presionando de todas las maneras posibles para que el referéndum se realice cuanto antes. La tiene muy difícil porque el Gobierno sabe que la derrota está asegurada, y que eso significaría su fin.

Como controla el Consejo Nacional Electoral (CNE), está consiguiendo estirar al máximo —y un poco más también— los plazos legales para la realización del revocatorio. Desde hoy faltan sólo 120 días para el límite, y hay pocos motivos para pensar que se vaya a votar antes.

El revocatorio, en el pantano del CNE

“El proceso va muy lento porque el CNE no sólo se toma los plazos máximos aunque no sea necesario, sino que introduce plazos nuevos, con la evidente intención de posponer el revocatorio, para que no ocurra este año”, dijo a Infobae José Enrique Molina, profesor de ciencia política de la Universidad de Zulia, especializado en sistemas electorales.

Ya culminó la primera etapa, que consistía en presentar las firmas del 1% del padrón electoral solicitando la realización del referéndum. Por las innumerables dilaciones, demandó más de cuatro meses. Ahora comienza la segunda, en la que el 20% de las personas habilitadas para votar deberán dar personalmente su aval al proceso.

“Se está a la espera de que el CNE especifique la fecha y los centros en los que se recolectarán las huellas. Pero el Gobierno está tratando de ver qué trabas poner para hacerlo cuesta arriba. Por ejemplo, establecer que la recolección se haga de modo que cada Estado tenga que reunir el 20 por ciento de su propio padrón. La otra traba con la que se especula es que habiliten muy pocos centros, lo que complicaría los desplazamientos de la gente”, explicó Héctor Briceño, profesor y jefe del área sociopolítica del CENDES de la Universidad Central de Venezuela, en diálogo con Infobae.

Lo más importante es la fecha, porque de eso dependerá cuándo se votará en caso de que se consiga el número necesario de adhesiones. Legalmente, el CNE tiene desde ese momento un máximo de 90 días para realizar el referéndum.