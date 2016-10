Macri es optimista con las Elecciones Argentina 2017 El presidente Mauricio Macri aseguró que al oficialismo le “va a ir muy bien” en las elecciones legislativas del año próximo en la Argentina y a nivel regional afirmó que, más allá de la centralidad que “en este momento” tiene el país en el mundo, “todo hay que hacerlo dentro del Mercosur”. “Falta mucho pero nos va a ir muy bien”, aseguró el mandatario en diálogo con Télam y otros enviados a Roma, donde ayer se reunió durante una hora con el papa Francisco y hoy participó de la canonización del “cura gaucho” José Gabriel Brochero. En un diálogo en el que habló también de la importancia de reforzar la cultura del trabajo, el mandatario destacó que el país debe pensar su inserción internacional desde el bloque regional. “No hay nada más difícil en la vida que la gente te preste atención. Uno lucha porque te den un lugar para expresar tu capacidad. La Argentina en este momento tiene una centralidad que no tuvo nunca en su vida. Les dije a los embajadores: ‘Señores, hay que transformar esto en hechos reales ahora, no se sabe cuánto va a durar esto'”, aseguró, en referencia al encuentro que mantuvo ayer con representantes diplomáticos argentinos ante los países de la Unión Europea. El Presidente planteó entonces que “todo hay que hacerlo dentro del Mercosur”, imaginando un escenario de crecimiento para el país en el que “el 70 por ciento de los nuevos empleos los van a crear las pymes, porque ahí están los futuros trabajos”: “A las grandes empresas, que son el 30%, no se las puede descartar, pero si vos no tenés éxito con el tema pymes, no llegás a nada”, explicó. Tras participar este domingo en la histórica canonización del “cura gaucho” José Gabriel Brochero que encabezó el papa Francisco en la Plaza San Pedro, Macri calificó la elevación a los altares del religioso cordobés como “un hecho histórico que no se va a repetir” porque unió a “un Papa argentino con un santo que nació y vivió en la Argentina”. Por otra parte, el Jefe de Estado señaló que el gran desafío de la Argentina que viene “es crecer y generar empleo”. “Venimos de un lustro sin crecimiento, con información falsa y errónea. Revertir todo eso en poco tiempo no es fácil. Y lo que hicimos en estos meses ha despertado elogio y admiración en el mundo. Bajamos la inflación y ahora vamos a crecer”, aseveró. Macri señaló que en la lucha contra la inflación “hemos sido exitosos contra la opinión de muchos”, y advirtió que de cara al futuro tiene “fe en la prudencia de los sindicatos”. “Coincidimos en el diagnóstico y que hay que ir evolucionando sector por sector para lograr mejores condiciones. Se viene la mesa del diálogo, aunque hay sectores con los que ya estamos hablando”, agregó. Explicó que otras de las cuestiones analizadas durante la charla con Francisco fueron “la lucha por la paz y el cambio climático, que son temas fundamentales para él”. “Por eso aproveché y le conté lo que estamos haciendo en el norte (del país) con los paneles solares y eólicos”, indicó. Destacó que también pusieron de relieve la necesidad de que “continúe el proceso de paz” en Colombia.

Por otra parte, el Jefe del Estado señaló que el gran desafío de la Argentina que viene “es crecer y generar empleo”.