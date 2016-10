Maduro y la oposición inician un precario proceso de diálogo El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y representantes de la oposición liderados por el secretario general de la Mesa de Unidad Democrática (MUD), Jesús “Chúo” Torrealba, iniciaron anoche al cierre de esta edición “una reunión exploratoria” para iniciar un proceso de diálogo que supere la profunda crisis política y económica que azota al país. En el encuentro, convocado por el Papa Francisco y la Unasur, no participó Voluntad Popular, el partido del preso político Leopoldo López, que considera que no estan dadas todas las condiciones para negociar con el chavismo. La realización del encuentro estuvo en el limbo hasta última hora a raíz de las divergencias en el seno de la alianza opositora sobre si concurrir o no la cita extendida por Francisco y la Unión de Naciones Suramericanas. Finalmente anoche, Maduro, tres de sus delegados; Torrealba y otros cuatro representantes de la oposición se sentaron a la mesa de conversaciones en el museo Alejandro Otero de Caracas, acompañados por el presidente del Colegio Pontificio de Comunicaciones Sociales, monseñor Claudio Celli, en representación del Papa Francisco, además de una comisión de ex presidentes designados por Unasur. El diálogo entre el chavismo y la oposición es visto como la última posibilidad de destrabar la severa crisis política, institucional, económica, social y humanitaria que sufre Venezuela y que la coloca al borde del colapso. Esa situación se agravó en las últimas semanas cuando el gobierno canceló la realización de un referendo revocatorio del mandato de Maduro, impulsado por la oposición. Las conversaciones habían sido anunciadas el lunes último por el enviado papal, el nuncio en Argentina Emil Paul Tscherrig, como un modo de descomprimir la tensa situación. Según voceros chavistas y de la oposición, las dos partes plantearían esta noche sus reclamos principales con la idea de armar una agenda común de temas para ser discutidos en la semana. En una declaración previa, la oposición advirtió que el encuentro era apenas “una reunión exploratoria convocada por el Vaticano para definir los elementos que contribuirían a la realización de un eventual diálogo con representantes del gobierno”. Ayer, los obispos de la Conferencia Episcopal Venezolana hicieron un llamado urgente “a ser coherentes con lo solicitado al Santo Padre y a entender que es sólo el camino del diálogo junto con el respeto a la Constitución y las leyes, y no el de la perenne confrontación”. Fue un modo de presionar para el inicio de la reunión. En su comunicado, la MUD planteó los reclamos que serían comunicados luego por Chúo Torrealba: realización del revocatorio o llamado a elecciones generales este año; liberación de todos los opositores presos; el regreso de los exiliados y el fin a la persecución; respeto al Congreso; y un “canal humanitario” para permitir el ingreso de medicinas y alimentos. “Todos los partidos se comprometen a mantener la agenda de lucha anunciada al país para lograr el cambio político urgente”, dijo la nota de la MUD, firmada por Torrealba con el aval de los partidos más grandes, Primero Justicia (el partido del ex candidato presidencial Henrique Capriles), Un Nuevo Tiempo y Acción Democrática (liderado por el presidente del Parlamento, Henry Ramos Allup). Al inicio del proceso abierto anoche, monseñor Celli dijo que “ahora podemos acordar una agenda de temas y continuar luego con el diálogo”, tras lo cual exhortó a “brindar gestos concretos como señal de buena voluntad”. Luego, Maduro agradeció la participación de la MUD. “Venimos dispuestos a escuchar y a ser escuchados, y a buscar puntos de encuentro”. Finalmente, se levantó y estrechó las manos de Torrealba y otros opositores. Antes del encuentro, la oposición había ratificado la decisión de acusar a Maduro de “abandono del cargo”, promover su destitución y marchar el 3 de noviembre a Miraflores en reclamo del revocatorio.