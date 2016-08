OEA debate aplicación de Carta Democrática contra Venezuela La canciller venezolana Delcy Rodríguez denunció este jueves en la sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) que Luis Almagro usa su cargo en el organismo para promover un golpe de Estado en Venezuela. “La organización está viviendo hoy un día muy peligroso para su expediente. El Secretario General está dando un golpe de Estado a esta organización y está promoviendo con la oposición venezolana un golpe de Estado en Venezuela”, denunció. Explicó que Almagro no solo se reúne con líderes de la oposición venezolana sino que facilita los salones protocolares para que se proceda con la aplicación de la Carta Interamericana Democrática a Venezuela basado en un informe con datos no oficiales donde se juzga a su país. “Hay una dicotomía que está dividiendo a esta organización entre los países que verdaderamente creemos en el respeto a las normas y el derecho interamericano y aquellos quienes pretenden asestar un golpe a la institucionalidad”, consideró. El encuentro desarrollado en Washington, Estados Unidos, buscaba la activación del artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana para la nación suramericana, por solicitud del secretario general de este organismo, Luis Almagro. La sesión fue levantada sin tomarse ninguna decisión con respecto al caso Venezuela. Almagro hizo lectura y entrega de un informe de 132 páginas contentivas de datos sobre la presunta crisis social en la nación suramericana. Durante su intervención en la plenaria, Rodríguez mencionó que la información aportada por Almagro no pertenecían a una fuente fidedigna, por lo que desestimó la actuación del secretario al cual acusó de querer desprestigiar y vender una imagen falsa de su país. “El informe, ese adefesio ideológico, político y jurídico (…) tiene consideraciones ideológicas peligrosísimas, no porque es sobre Venezuela (…) sino porque tiene un trasfondo seudofacista para darle paso a los gobiernos capitalistas”, argumentó. Leave a Reply