Oficialismo gana elecciones de la Juventud del PAC La Asamblea General de Juventudes del Partido Acción Ciudadana (PAC), designó este domingo nuevos integrantes del Comité Ejecutivo Nacional de Juventud (CENJUPAC), así como los siete representantes juveniles del partido a nivel provincial. En un evento que arrancó desde las 9:00 am en el Liceo de Costa Rica en el sector conocido como Plaza González Víquez, 983 jóvenes se apersonaron para participar de los comicios. Las elecciones arrancaron pasado el medio día y culminaron a las 3:15 pm, cuando empezó el conteo preliminar de los votos. Las tendencias que se disputaban los cargos son Juventudes Unidas, una alianza del grupo denominado Movimiento Esperanza y de la Juventud Progresista, ante Gente Joven, que se formó hace escasos cuatro meses. Marissa Batalla, hija de la vicepresidenta de la República, Ana Helena Chacón resultó electa como próxima coordinadora del CENJUPAC tras obtener poco más del 60% de los votos. “Esta votación comprueba claramente que existe un apoyo mayoritario a un proyecto político que defiende los Derechos Humanos, los nuevos liderazgos y la ética colectiva. Vamos a tender puentes con todos los sectores, convenciéndolos de que este proyecto también los representa a ellos y ellas”, dijo Batalla en un comunicado de prensa donde celebró la victoria. La joven no estuvo exenta de la polémica durante la campaña y las elecciones, ya que durante las mismas apareció un contrato que suscribió con el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), para desempañar funciones de activista en un club del partido en Ipis de Goicoechea, desde finales de 2005 e inicios de 2006. Aunque Batalla negó haber recibido dineros del PUSC y haber militado en la agrupación, durante la realización de la Asamblea General de Juventudes, el diario La Nación reveló un cheque emitido por el PUSC a Batalla, por 800.000 colones, por concepto de sus funciones durante el periodo en que su madre, la hoy vicepresidenta de la República, era candidata a diputada. Ariel Romero, de Gente Joven dijo que los resultados lejos de ser una derrota son una victoria. El joven, que se desempeña como asesor de la diputada Epsy Campbell, recordó que la agrupación se conformó hace escasos cuatro meses, por lo que los resultados los posicionan como el colectivo de juventudes con mayor crecimiento en el PAC. Asimismo según Romero, el resultado de las elecciones demuestra que un grupo importante de simpatizantes e integrantes de la agrupación, no están conformes con el rumbo que ha tomado el PAC en los últimos años, por lo que hicieron un llamado a abrir espacios de diálogo y negociación para solventar las diferencias y unir al partido, de cara a las Elecciones 2018.