Paritarias Argentina: promedian el 20,9% con cláusula gatillo por inflación Con una proyección inflacionaria anual pautada del 17 por ciento pero con futuro evolutivo aún incierto, las paritarias nacionales cerradas hasta el momento rompen ese cerco y, según el ministerio de Trabajo, arrojan un porcentual promedio de aumento del 20,9%. Sin embargo, ese número sería aún más alto por divergencias en las cifras según a quien se consulte. Fuera de discusión quedó el pasado. Según la Oficina de Estadísticas porteña la inflación fue del 41% en 2016 y de acuerdo a la consultora Ecolatina “la pérdida del poder adquisitivo en 2016 fue de aproximadamente 6%, dado que los sindicatos obtuvieron incrementos salariales en torno al 33%”. Este valor del 20,9% es la base de sustento que el Gobierno llevará a la mesa de discusión del Concejo del Salario que tiene como finalidad fijar el Salario Mínimo Vital y Móvil. Actualmente está en $ 8.060 y al aplicarse ese porcentaje pasaría a ubicarse en $ 9.745. El Ministerio desglosa trabajadores privados de públicos y divide paritarias chicas de las 30 que considera voluminosas, si de cantidad de trabajadores hablamos. Solo en esos 30 sectores se engloban 4,5 millones de trabajadores de los cuales unos 2.385.000 ya cerraron su paritaria, es decir un 53%. En total son 6 millones de argentinos los asalariados que trabajan en el sector privado. Hasta ahora se acordaron 13 paritarias de las grandes y en estos valores según el Ministerio: Bancarios (19,5%), Comercio (20%), Indumentaria (25%), Construcción (22%), Estaciones de Servicio (20%), Plásticos (21%), Gráficos (22,7%), Pasteleros (25%), Aceiteros (21%), Gastronómicos (24%) y Carnes (aún sin datos porque no está homologado). De todos ellos solamente el gremio de Luis Barrionuevo no incluyó cláusula gatillo. Dos salvedades: el 19,5% de suba de los bancarios no incluye los 4% de compensación por caída del salario de 2016. Para la Asociación Bancaria, el aumento fue el 24,3% porque es lo que percibirán sus representados durante 2017 (sin contar el bono por el Día del Bancario, pago que va de los 21.600 a los 39.000 pesos según la categoría). En el caso de Aceiteros la brecha es aún mayor: 10,6 puntos. Los sueldos de estos trabajadores pasarán de 19.000 a 25.000 pesos, es decir 31,6% más. Allí se incluyen adicionales como presentismo, productividad y aporte por obra social, ítems no incluidos en el salario básico. Las dos restantes son las de SMATA y Utedyc que acordaron por semestres. En el caso de los metalmecánicos cerraron el primer trimestre en 6,29% y el segundo, en 6,41%, lo que da un proyectado anual de 25,6%. En tanto los trabajadores de entidades deportivas cerraron de enero a junio por el 15% y aún no hay pistas de cómo arrancará la negociación por el segundo tramo. Las otras paritarias grandes que aún están pendientes son Alimentación, Metalúrgicos, Químicos, Calzado, Cuero, Encargados de Edificio, Ferroviarios, Madera, Maestranza, Minería, Petroleros, Sanidad, Seguridad, Textiles, Transporte, Telefónicos y Camioneros. Los tres primeros rubros están con las paritarias bastantes complicadas. Tanto Alimentación como la UOM ya están en conciliación obligatoria. Al primer gremio le vence el 2 de junio: piden 30% y les ofrecen 17 puntos. En tanto, para los metalúrgicos este martes cae la conciliación y, de no haber acuerdo, ya adelantó Antonio Caló que “ese día se anunciaran las medidas de fuerza” que se harán en las fábricas. Piden 27% y les ofrecen 22% . En el sector químico anida una interna sindical, con denuncias de violencia de un sector al otro que tiene a un dirigente internado por golpes recibidos. Existen dos federaciones, una enlistada en la CGT, que pide 32% de suba salarial, y otra afín a Las 62 Organizaciones que tutela Gerónimo “Momo” Venegas, un aliado del Gobierno. Este sector pide 22% de ajuste. Con todo, lo cierto es que se abre una segunda tanda de paritarias importantes, entre las mencionadas, la de Camioneros. Ya Pablo Moyano adelantó a este diario que pedirá “entre el 30 y el 34%”; todo un desafío para los números que maneja el Gobierno. Fuente: clarin