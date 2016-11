Parlasur expresa apoyo al diálogo en Venezuela El diputado a la Asamblea Nacional (AN) por el Bloque de la Patria, Elías Jaua, agradeció este lunes, en nombre de Venezuela, el apoyo que brindaron los parlamentarios del Mercado Común del Sur (Mercosur) al diálogo entre el gobierno venezolano y la oposición. Durante la sesión ordinaria de Parlasur, realizada en Uruguay, Jaua manifestó que “el pueblo venezolano va a ser cautivado a su derecho a vivir en paz, el pueblo venezolano tiene el derecho a vivir en paz, no puede ser amenazado por nadie, ni desde adentro, ni desde afuera”. En un material audiovisual, difundido por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), el diputado del Bloque de la Patria agradeció el apoyo de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), los expresidentes José Rodríguez Zapatero, de España; Leonel Fernández, de República Dominicana; y Martín Torrijos, de Panamá, mediadores del diálogo, junto a un enviado especial del Vaticano. Expresó que la meta es “lograr un espacio de reconocimiento de todos, de garantizarle al pueblo venezolano al derecho de vivir en paz”. El Parlasur declaró este lunes su beneplácito a las acciones impulsadas por el papa Francisco y por la Unasur para encontrar a través del diálogo, una solución pacífica, electoral y constitucional. “Los consensos logrados en el primer encuentro de la Mesa de Diálogo, el día 30 de octubre, expuestos en un comunicado conjunto indican que el diálogo constructivo es posible, mas no por ello será fácil. Por tal motivo, resulta de gran importancia que el Parlamento del Mercosur acompañe y preste apoyo a la tarea encomendada a la Mesa de Diálogo Nacional por el Papa Francisco con el afán de contribuir al objetivo de alcanzar los entendimientos necesarios en pos de la cohesión social y en beneficio del pueblo venezolano en su conjunto”, señala el texto aprobado en Parlasur.