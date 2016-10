Pesquisa CNT/MDA aponta: Lula lidera corrida presidencial de 2018

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é o primeiro colocado em todos os cenários possíveis para o primeiro turno e se tornaria presidente da República novamente se a eleição fosse hoje. É o que aponta a pesquisa eleitorai divulgada nesta quarta-feira .

Lula teria 24,8% das intenções de voto no primeiro turno, com Aécio Neves (PSDB-MG) registrando 15,7%. A seguir, aparecem Marina Silva (Rede), com 13,3%, Ciro Gomes (PDT), com 7,4%, Jair Bolsonaro (PSC-RJ), com 6,5%, e Michel Temer (PMDB), com 6,2%. Brancos e nulos somam 1,69% e indecisos, 9,2%.

Em um cenário onde Geraldo Alckmin (PSDB-SP) substitui Aécio, Lula teria 25,3% das intenções de voto no primeiro turno. Marina, com 14%, empataria tecnicamente com Alckmin, com 13,4%. Ciro Gomes viria a seguir com 8,4% dos votos, Bolsonaro, 6,9%, e Temer, 6,1%. No cenário apresentado, 16,1% votariam em branco ou nulo e 9,8% estariam indecisos.

Em um terceiro cenário sem a presença de Temer e Ciro Gomes, Lula estaria com 27,6% dos voos, Aécio 18,9%, Marina 16,5% e Bolsonaro 7,9%. Brancos e nulos totalizariam 19,6% e 9,5% estariam indecisos.

No entanto, em um eventual segundo turno com a presença do senador Aécio Neves, Lula perderia a disputa, ficando na frente apenas de Temer. O tucano venceria em todos os cenários possíveis. Venceria Lula por 37,1% a 33,8%. O resultado estaria no limite da margem de erro. Aécio venceria Marina por 35,4% a 29,5% e Temer por 38,2% a 16,4%.

Tanto Lula quanto Marina venceriam o atual presidente nas Eleições 2018. Lula venceria Temer por 37,3% a 28,5% e ficaria em empate técnico com a virtual candidata da Rede. Ela registra nas pesquisas 35,8% das intenções de voto, frente a 33,2% do petista. Marina, em um cenário contra o presidente Temer, teria 38,1% contra 23,7%, se a eleição fosse realizada agora.

O instituto MDA ouviu 2.002 pessoas em 137 municípios, entre os dias 13 e 16 de outubro. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais. A pesquisa foi encomendada pela Confederação Nacional do Transporte (CNT).