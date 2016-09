Poder Electoral de Venezuela posterga anuncio de fecha El Poder Electoral de Venezuela postergó del martes al viernes el anuncio de la fecha de recolección de cuatro millones de firmas necesarias para convocar un referendo revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro, aseguró este lunes la oposición. El secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), Jesús Torrealba, informó que el Consejo Nacional Electoral (CNE) postergó el pronunciamiento, ante lo cual la oposición decidió también pasar de miércoles a viernes su “jornada nacional de protesta”. “Que sepan las rectoras del CNE que cuando revelen esa información, el pueblo estará en la calle para dar la respuesta que amerite”, advirtió Torrealba, en rueda de prensa. El CNE, al que la oposición acusa de aliado del gobierno, debe definir la fecha y las condiciones en que la tendrá que reunir, en tres días, esas rúbricas (20% del padrón) requeridas por ley para llamar a las urnas. “Esta semana es crucial para nuestro país. Las alternativas aquí son dos: Se cumple la ley Donde Votar Venezuela o no tendremos otra salida que salir a protestar contundentemente”, advirtió este lunes Torrealba. El número dos del chavismo, Diosdado Cabello, aseguró que esas movilizaciones seguirán siendo respondidas con marchas de los chavitas. La MUD exige unas 40.000 máquinas receptoras de firmas y huellas dactilares, y que el 20% del padrón lo sea a nivel nacional y no que ese porcentaje corresponda al registro electoral de cada estado. Con uno solo que no logre el mínimo, el proceso quedará invalidado. Así lo exigió el CNE en la anterior etapa, en la que la MUD tuvo que recabar firmas equivalentes al 1% del padrón para ser admitida como promotora de la consulta. Presión desde las calles La movilización en la calle es parte de la estrategia que inició la MUD con la multitudinaria marcha del 1 de septiembre y siguió con otra manifestación en las regiones siete días después. Para la MUD, a la que el Gobierno acusa de propiciar un golpe de Estado con sus protestas, la urgencia no es para menos: si el referendo se realiza antes del 10 de enero del 2017 y Maduro pierde, habrá elecciones presidenciales; pero si tiene lugar después de esa fecha y es revocado, le sustituiría su vicepresidente. Para aumentar su presión, el Parlamento, de mayoría opositora, pretendía sesionar el jueves en isla de Margarita, donde se celebrará esta semana la Cumbre del Movimiento de Países No Alineados (NOAL). Sin embargo, el Gobierno prohibió la venta de boletos de transporte aéreo y marítimo a los diputados opositores, aseguró este lunes el presidente legislativo, Henry Ramos Allup. “Es imposible para el gobierno lavarse la cara” con la Cumbre, dijo Ramos Allup, quien la calificó como un encuentro de “una gran cantidad de dictadores” o de “representantes de países donde hay dictaduras feroces”. Pero el CNE asegura que no se dejará presionar y ya ha señalado que la recolección del 20% de las firmas se hará a fines de octubre, lo que aleja la posibilidad de que el referendo se realice este año, pues el poder electoral se tomará un mes para verificar las rúbricas y tiene luego tres meses para organizar la consulta. Los analistas advierten de un peligro de explosión social si se retrasa el referendo. “No sé que va a hacer el CNE, pero anunciar un calendario que llevará el referendo al 2017 generaría una situación tremenda en la calle. La gente está muy ansiosa, angustiada”, declaró Milagros Betancourt, experta en relaciones internacionales. Según la firma Datanálisis, un 80% de los venezolanos quiere un cambio de gobierno, agobiados principalmente por la escasez de alimentos y medicinas y la inflación, que el Fondo Monetario Internacional (FMI) proyecta en 720% para este año. Leave a Reply