Por el cerrojo chavista, la oposición llama a la “Toma de Venezuela” l doble castigo judicial que recibió la oposición venezolana por su persistencia en organizar un referéndum revocatorio contra Nicolás Maduro generó una reacción inmediata ayer, con el llamado a un plan de lucha contra la paralización de la consulta que incluirá la “Toma de Venezuela de punta a punta” el próximo miércoles, según anunció el dirigente Henrique Capriles. El chavismo no sólo había logrado paralizar el referéndum a través de una medida del Consejo Nacional Electoral (CNE), sino que, a su vez, con un dictamen judicial prohibió anteanoche salir del país a ocho altos dirigentes opositores. Las medidas llevaron ayer a la oposición, nucleada en la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), a anunciar su plan de lucha, que incluirá una movilización nacional el próximo miércoles y una sesión especial del Parlamento en la que “se tomarán decisiones”, señaló Capriles, uno de los apuntados por la prohibición para salir del país. Capriles exhortó a la población a asegurar el carácter pacífico de las manifestaciones y aclaró que la MUD no quiere que el país termine “en un estallido social”, a la vez que pidió a las Fuerzas Armadas que se sumen a la lucha en defensa de la Constitución. El 1° de septiembre pasado, cientos de miles de venezolanos se volcaron a las calles de la capital tras la convocatoria a la “Toma de Caracas”. Como en los tiempos de Hugo Chávez, cuando reclamaba la detención de disidentes, esta vez fue Diosdado Cabello, el número dos del chavismo, quien clamó por la detención de Capriles y otros siete dirigentes de la MUD. “Esperamos que ahora se busque a los responsables, se ordene su detención y vayan a prisión por el engaño que han hecho”, dijo. El pedido que prohíbe la salida del país a los opositores fue dirigido al Servicio Administrativo de Migración y Extranjería (Saime) para que haga efectiva la orden. Además de Capriles, la medida afecta al secretario ejecutivo de la MUD, Jesús Torrealba, y a los dirigentes Ramón José Medina, José Luis Cartaya, Oscar Antonio Barreto, Ricardo Francisco Sucre, Luis Ernesto Aparicio y Arnoldo Gabaldón. cuidar

Un tribunal penal de Valencia sustentó su pedido en el artículo 242 del Código Procesal Penal, aunque no dio ninguna explicación. Según la cadena Telesur, los jueces se basaron “en la comisión de delitos por parte de los organizadores de la consulta”. Cabello sustentó la decisión judicial contra los dirigentes opositores en la suspensión del referéndum que decidió el Consejo Nacional Electoral (CNE), de militancia chavista, que congeló la consulta. La medida fue tomada anteanoche, luego de que tribunales de cinco estados impugnaron bajo cargos de fraude la recolección de firmas que tuvo lugar en abril pasado, campana de largada del proceso que busca la revocación de la presidencia de Maduro. Si la consulta se llevara a cabo este año, con la derrota de Maduro que prevén las encuestas el CNE debería llamar a nuevas elecciones. De realizarse en 2017, al superarse la mitad del mandato, Maduro dejaría el poder de todos modos, pero no habría elecciones, sino que completaría su período el vicepresidente en funciones. El alcalde de Caracas, Jorge Rodríguez, dijo que la oposición usurpó la identidad de miles de personas y presentó firmas falsas, aunque el CNE confirmó y verificó las firmas recogidas en abril y ratificadas en junio, cuando las demoras alimentaban las sospechas de que la autoridad electoral volcaba la cancha a favor del gobierno. “En Venezuela se dio un golpe de Estado, no se puede calificar de otra forma. Llegó la hora de defender la Constitución”, advirtió Capriles. “El miércoles, cuando iba a empezar la recolección de firmas, vamos a tomar Venezuela de punta a punta”, dijo el ex candidato presidencial durante una conferencia de prensa que ofreció junto a los líderes de la MUD, entre ellos el presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Allup. El nuevo zarpazo no pasó inadvertido al secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, una de las voces más críticas del chavismo en el exterior. “Solo las dictaduras despojan a sus ciudadanos de derechos, desconocen el Legislativo y tienen presos políticos. Es hora de tomar acciones concretas”, escribió en Twitter. Y dijo estar “más convencido que nunca del rompimiento democrático”. Y mientras Venezuela se revuelve en el caos político, social, económico y ahora jurídico, Maduro habló desde Azerbaiyán, donde inició una gira asiática para impulsar el precio del crudo. “Quiero hacer un llamado a la tranquilidad, al diálogo, a la paz, al respeto a la justicia, al respeto a las leyes”, dijo luego de conocer la reacción de la oposición frente a las medidas judiciales.