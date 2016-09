Qué dice la carta que el Papa le envió a Nicolás Maduro El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro , se reunió ayer con el secretario general de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), Ernesto Samper, quien le entregó una carta del papa Francisco en apoyo al diálogo entre el Gobierno y la oposición venezolanos. “(Samper) ha ratificado su apoyo a los diálogos por la paz, por la democracia y la soberanía de Venezuela”, dijo el mandatario en su programa de radio y televisión “En contacto con Maduro”. “Le agradezco al Papa sus conceptos en esta comunicación en la que se comprometió con los diálogos de paz”, agregó. Según indicó Maduro, durante el encuentro se abordaron las iniciativas de diálogo con la oposición que cuentan con el apoyo de la Unasur y la facilitación de varios ex presidentes, entre ellos el ex presidente español José Luis Rodríguez Zapatero. El jefe de Estado dijo que también revisó con Samper una serie de temas vinculados a la presidencia pro témpore de la Unasur, que ejerce Venezuela. “Estuvimos revisando un cronograma de eventos para octubre, noviembre, diciembre, enero febrero y más allá. Un evento central por la paz de Suramérica y el respeto a los pueblos suramericanos que aprobamos y vamos a implementarlo”, dijo. Por su parte, la oposición venezolana confirmó ayer que ha sostenido contactos con el Gobierno de Maduro, pero que el objetivo del diálogo político es despejar el camino a un referéndum revocatorio del mandato presidencial este año. La coalición opositora Mesa de Unidad Democrática (MUD) reveló que designó una comisión para explorar a través de un eventual diálogo con el Gobierno la activación del referéndum, y explicó que en días recientes sostuvo dos reuniones con representantes del Ejecutivo, que se efectuaron sin presencia de mediadores y de forma privada. “Por acuerdo entre las partes acudimos a fin de defender lo que ha sido un testimonio y una posición pública: los venezolanos vamos a exigir en todos los espacios el respeto a la decisión de salir de la crisis de forma pacífica y democrática, mediante la celebración del referendo revocatorio este año 2016″, puntualizó. Maduro criticó en su programa de radio y televisión a la MUD por haber revelado que se reunió con el Gobierno para adelantar el diálogo. “No tienen palabra. Ellos había pedido que no se revelara”, alegó. Leave a Reply