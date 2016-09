¿Qué logró Venezuela con el encuentro entre Maduro y Zapatero? El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo que este sábado sostuvo una reunión “muy fructífera en el esfuerzo por el diálogo” con el exjefe del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero que actúa como mediador para impulsar un encuentro entre el oficialismo y la oposición en el país caribeño. “Ayer tuve la reunión con Rodríguez Zapatero, el expresidente español (…) muy fructífera, (así como) todo el esfuerzo para diálogos de paz que se viene haciendo porque ustedes saben que tenemos que hacerlo todo por la paz”, dijo Maduro durante un acto con militantes chavistas en Caracas. Maduro no adelantó, sin embargo, qué fue lo que conversó en ese encuentro con el político español. El presidente dijo que Rodríguez Zapatero, así como los expresidentes de República Dominicana y de Panamá, Leonel Fernández y Martín Torrijos, respectivamente, estuvieron toda la semana en Caracas en sus gestiones como mediadores por un diálogo en Venezuela con el auspicio de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur). “Yo he convocado a Unasur, en los próximos días va a venir su secretario general, Ernesto Samper, nuevamente a los expresidentes para que nos ayuden a facilitar, como lo están haciendo muy bien, tareas de diálogo, conversaciones para que se cumpla la constitución, para que haya paz”, agregó. Maduro reiteró que ha pedido la ayuda de la Unasur y de los expresidentes para “vencer la cultura del odio” que, asegura, ha sembrado la oposición venezolana con el presidente del Parlamento, Henry Ramos Allup, a la cabeza. Aclaró que en este diálogo se busca la paz y no se trata de una “negociación” de su mandato como supuestamente han sugerido algunas personas. “A veces sale gente por ahí que se les desvaría la cabeza y que (dice que) Maduro está negociando, hay que ser bien malvado para decir eso. ¿Ustedes creen que yo soy capaz de negociar y traicionar al pueblo? Hay que ser bien perverso y malvado”, dijo el presidente que reiteró que siempre será “leal” a la revolución bolivariana. La canciller de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó ayer que Rodríguez Zapatero se reunió este sábado con Maduro, como parte de las gestiones para impulsar el diálogo. A través de su cuenta de Twitter Rodríguez difundió unas fotos del encuentro que acompañó de la frase: “Semana fructífera y constructiva para el diálogo y La Paz en Venezuela!!!! El amor por la Patria vencerá”. No obstante, el vicepresidente ejecutivo de Venezuela, Aristóbulo Istúriz, dijo en una entrevista difundida hoy que la oposición de su país no tiene interés en sentarse a dialogar pese al “esfuerzo extraordinario” que asegura ha hecho la misión mediadora encabezada por Rodríguez Zapatero. La oposición venezolana ha tenido diferentes opiniones sobre las gestiones del español y mientras algunos agradecen lo que el político pueda hacer a favor de los posibles encuentros y por la liberación de los opositores presos, otros se mantienen más reacios a confiar en un proceso promovido por el Gobierno. Leave a Reply