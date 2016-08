Recuerdo del poeta peruano Emilio Adolfo Westphalen

El poeta peruano surrealista, ensayista y promotor cultural Emilio Adolfo Westphalen falleció un día 17 de agosto. A los 22 años de edad, Emilio publicó su primer libro Las ínsulas extrañas, que junto con Abolición de la muerte se le otorga el nombre como poeta surrealista.

Westphalen, fue un poeta distinguido por la Academia Peruana de la Lengua, entre los reconocimientos hacía sus obras están: Premio Nacional de Cultura (1977), Premio a la Creatividad Humana (1997) y el Premio Miguel Hernández (1998) otorgado por la comunidad valenciana en España.

Su estilo era breve, pero que aportóen la literatura en lengua española. Cabe mencionar que Emilio era muy cercano al indigenista José María Arguedas impulsó su obra a través de sus revistas. Además de escribir un par de ensayos sobre su trayectoria, le dedicó uno de sus poemarios.

Durante los años de poeta, publicó varias obras entre las que resaltan: Las ínsulas extrañas (1933), Abolición de la muerte (1935), Otra imagen deleznable (1980), Belleza de una espada clavada en la lengua (1986), Ha vuelto la diosa ambarina (1988), Falsos rituales y otras patrañas (1999), Poesía completa y ensayos escogidos (2004).

1978 El Premio Nobel de Literatura Octavio Paz, al presentarlo dijo de él: “Emilio Adolfo Westphalen es uno de los poetas más puramente poetas entre los que escriben en español. Su poesía no está contaminada de ideología ni de moral ni de teología. Poesía de poeta y no de profesor ni de predicador ni de inquisidor. Poesía que no juzga, sino que se asombra y nos asombra.”

Por eso mismo, el pasado viernes en memoria al poeta peruano, La Gerencia de Cultura de la Municipalidad de Lima y Cinemapoesía Producciones le rindieron homenaje a Emilio Adolfo Westphalen en la edición de agosto de “Lima de sus poetas” en la Plaza Francia.

Emilio, murió a los 90 años de edad producto de una neumonía. En suma, Westphalen forma parte de la lista de poetas peruanos más mencionados.