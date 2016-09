RNP inicia documentacion de población para Elecciones de Honduras El director del Registro Nacional de las Personas (RNP), Miguel Villeda, informó que no tienen ningún problema con la emisión de Tarjetas de Identidad y Partidas de Nacimiento para todos aquellos ciudadanos que la soliciten. Los martes y los jueves se imprimen las Tarjetas de Identidad y estas se remiten a los diferentes registros municipales vía Correo Nacional, por medidas de seguridad y lo otro es que los registradores hagan su trabajo de entregarlas. “Que la ciudadanía se avoque a reclamarla, ante las dudas que suscitan en cada proceso electoral, donde muchos muertos aparecen votando y otros vivos están muertos a la hora de Donde Votar Honduras”. Aclaró que “el Registro como institución no es un ente político, sino uno eminentemente técnico”. “Es obvio que todos tenemos un corazoncito sensible a la política y eso no se puede ocultar y para nadie es desconocido que soy militante liberal, pero la ley me prohíbe participar en política”. “Hay otro problema cultural en Honduras y es que no reportamos las defunciones y no hay manera de saber qué ciudadano está muerto y cuál no y si los familiares no inscriben a una persona que falleció, seguirá apareciendo viva en el Registro Nacional de las Personas”. “Les ruego a los alcaldes que no concedan un permiso de entierro, si el certificado de defunción que extiende el Registro Nacional de las Personas (RNP) y de esa manera permite disminuir el subregistro y tener una información confiable”. En cuanto al aseguramiento de documentos por parte de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), recibieron toda la colaboración del personal del Registro y “en esta acción se despidieron a varios empleados por estar coludidos con la venta de documentos oficiales”. Por ahora se está a la espera de un informe por parte del Congreso Nacional, para conocer qué decisiones se tomarán y qué recomendaciones hay que adoptar, ya que se está es una institución de seguridad nacional, explicó Villeda.