Se prepara el proyecto de ley para los proximos feriados de Argentina La información oficial sobre Feriados nacionales, Feriados puente turísticos y Días no laborables de la Republica Argentina provista por el Ministerio del Interior y Transporte de Argentina, será debatida este año en el congreso con el fin de establecer los dias no laborales de los próximos años. Se espera que el proyecto de ley incluya el calendario para los próximos Feriados 2017, Feriados 2018 y Feriados 2019. En el siguiente cuadro se informan los feriados y dias no laborables determinados por decretos y/o leyes de caracter permamente: FECHA DIA TIPO CONMEMORACION 01-ene Domingo Inamovible Año Nuevo 27-feb Lunes Inamovible Carnaval 28-feb Martes Inamovible Carnaval 24-mar Viernes Inamovible Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia 02-abr Domingo Inamovible Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas 01-may Lunes Inamovible Día del Trabajador 25-may Jueves Inamovible Día de la Revolución de Mayo 17-jun Sabado Inamovible Día Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes – Este feriado no se traslada 20-jun Martes Inamovible Día Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano. – Este feriado no se traslada 09-jul Domingo Inamovible Día de la Independencia 14-ago Lunes Trasladable Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín 17 agosto 09-oct Lunes Trasladable Día del Respeto a la Diversidad Cultural 12 de octubre 27-nov Lunes Trasladable Día de la Soberanía Nacional 20 de noviembre 08-dic Viernes Inamovible Inmaculada Concepción de María 25-dic Lunes Inamovible Navidad