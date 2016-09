Suspendieron a Venezuela como sede de la Copa Davis

La Federación Venezolana de Tenis (FVT) informó que la Federación Internacional de Tenis (ITF) le exigió cambiar la sede para el enfrentamiento con Perú en la final por el ascenso al Grupo I de la Zona Americana de la Copa Davis, que se disputará del 16 al 18 septiembre.

La FVT divulgó a través de su cuenta de Twitter que la sede de Venezuela fue suspendida “por motivos de seguridad” y calificaron el pedido de la ITF como “una intromisión absoluta y una decisión sin argumentos, violando toda disposición”.

“Venezuela tendrá cinco días para escoger una sede neutral donde se llevará a cabo el encuentro ante Perú”, notificó la Federación en la red social. Pueden apelar contra la medida, pero caso de ser negada, tendrán que proponer otra sede antes del 9 de septiembre.

La ITF cree que las marchas y protestas anunciadas por la oposición política venezolana al gobierno del presidente Nicolás Maduro le quitan garantías de seguridad a la realización del evento deportivo. Y aunque el equipo venezolano de Copa Davis, que llega por segundo año consecutivo a la final, estaba ilusionado con ser local, deberán buscar otra alternativa.

Algo similar ocurre en el fútbol con la Selección Argentina, que tiene que viajar a Mérida para enfrentar a Venezuela por la Eliminatorias Sudamericanas hacía el Mundial de Rusia 2018.

Mientras la Conmebol y las Federaciones nacionales trabajan para garantizar la seguridad en el partido, desde la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) avisaron que no viajarán si no se sienten respaldados. El secretario de selecciones nacionales de la Argentina, Jorge Miadosqui, advirtió en las últimas horas: “Si no hay garantías, no vamos a viajar”.

Fuente: infobae