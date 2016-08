UNIR libera resultado final do Vestibular 2016/2 via Enem Já está disponível o resultado final do Processo Seletivo Especial 2016/2 da Fundação Universidade Federal de Rondônia (UNIR) para ingresso no curso de Ciências Econômicas. A seleção utilizou as notas obtidas no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2015 como critério de classificação. O Resultado do Enem preliminar havia sido liberado em 17 de junho com prazo de dois dias para recursos. Agora, além da lista de aprovados na Ampla Concorrência e de desclassificados, também foram disponibilizadas as notas do Enem e o resultado das cotas. As matrículas da primeira chamada acontecem nos dias 27 e 28 de junho, na Diretoria de Registro e Controle Acadêmico (DIRCA) no Campus José Ribeiro Filho em Porto Alegre, mediante apresentação dos originais e fotocópias dos seguintes documentos: Documento de Identidade;

CPF;

Título de Eleitor e comprovante de votação na última eleição;

Certidão de Nascimento ou Casamento;

Comprovante de residência;

Prova de quitação com o serviço militar, quando for o caso;

Histórico escolar de Ensino Médio;

Certificado ou diploma de conclusão de Ensino Médio;

Comprovante de inscrição no ENEM 2015; Cotistas devem apresentar, ainda, documentos comprobatórios adicionais. Uma segunda chamada será publicada em 30 de junho com matrículas para 6 e 7 de julho. Outras convocações serão realizadas, em caso de vagas remanescentes. Serão preenchidas 100 vagas em duas turmas, ministradas em Porto Velho. Destas, 50 são reservadas para candidatos de escola pública, inclusive pretos, pardos e indígenas; 4 são para pessoas com deficiência; e 46 destinam-se à Ampla Concorrência. Leave a Reply