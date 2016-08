Venezuela desmintió a Ban Ki-moon y aseguró que no hay crisis humanitaria en el país El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, días atrás hizo comentarios sobre la crisis humanitaria que vive Venezuela, durante una visita del diplomático a Argentina. Rafael Ramírez, embajador de Venezuela ante el organismo internacional, señaló que las declaraciones del surcoreano eran falsas y expresó su rechazo. Asimismo, el dirigente chavista aseguró que si bien su país tiene problemas, no existe una crisis humanitaria. “Nosotros tenemos problemas acá, pero esto no es para nada una crisis humanitaria”, señaló Ramírez en una entrevista a Televen. El diplomático manifestó su “preocupación” por las declaraciones realizadas por Ban Ki-moon desde Argentina, un país que tiene una administración “muy hostil” con el régimen de Nicolás Maduro, según el funcionario venezolano. Ramírez reconoció que le parecieron extraños los dichos del secretario general de la ONU, porque Venezuela tiene muy buenas relaciones con él. “Nosotros lo hemos apoyado muchísimo”, afirmó. “No sé de dónde saca Ban Ki moon esas cifras y esas aseveraciones, las oficinas de las Naciones Unidas en Venezuela, los que están en el territorio, nos han dicho que eso no es verdad, que aquí no hay una crisis de esa magnitud”, cuestionó el dirigente chavista, quien indicó que crisis humanitaria hay en Yemen, Siria y Libia. El embajador venezolano ante la ONU adelantó que el régimen responderá a las declaraciones de Ban Ki-moon en los próximos días. A su vez, agregó que durante el mes de septiembre, el secretario general visitará Venezuela para asistir a la Cumbre de Países No Alineados y que el presidente Maduro conversará con él. Leave a Reply