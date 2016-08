Venezuela elimina a Uruguay Primera gran sorpresa en la Copa América Centenario. Uruguay, uno de los grandes del continente, el equipo con más torneos americanos (15), ha sido eliminado por Venezuela (1-0), que se clasifica para cuartos. El equipo de Godín, Giménez, Cavani y Luis Suárez, que ni siquiera ha podido debutar debido a una lesión, volverá a casa después de la fase de grupos. “Sorprendentemente nunca encontramos el juego que queríamos ni la ubicación en un partido que teníamos que ganar sí o sí”, dijo el técnico de Uruguay, Óscar Tabárez. “Es mi quinta Copa América y nunca me había pasado esto. Siempre superamos la fase de grupos por lo menos y en varias de ellas jugamos la final”, añadió Tabárez, que vio la eliminación como un “toque de atención” de cara al Mundial 2018. En el banquillo, Luis Suárez se desesperaba. “No estaba para jugar, es un asunto de médicos. Por más que se enoje, y a mí no me consta, no lo voy a poner si no está al cien por cien”, apuntó Tabárez sobre el delantero del Barcelona. Venezuela ha dejado de ser el equipo ciclotímico y conflictivo de las eliminatorias sudamericanas para transformarse en un grupo solidario y con pegada. Lo ha logrado el seleccionador Rafael Dudamel, que tomó a un conjunto desecho y temeroso para clasificarlo, contra todo pronóstico, a los cuartos de la Copa América Centenario con un gol de José Salomón Rondón. Dudamel fue muy claro antes de comenzar la competición. La Vinotinto debía recuperar la competitividad perdida y estabilizar su línea defensiva para aspirar a algo. Lo ha logrado insuflando a su equipo con su liderazgo, recuperando la mejor versión de Oswaldo Vizcarrondo, sumando a un central sólido y atento en los cruces como Wilker Ángel y con un lateral correcto como Rolf Feltscher. Pero quizá la mejor noticia para Venezuela es que encontró a un socio para el volante Tomás Rincón como Arquímedes Figuera, capaz de cubrir mucho terreno y permitir que los laterales puedan proyectarse y el mismo Rincón conduzca al equipo como lo hace en el club italiano. Leave a Reply