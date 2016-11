Venezuela no participará en acuerdo TLC entre el Mercosur y UE El presidente de la Delegación del Parlamento Europeo para los países del Mercosur, Francisco Assis, informó este miércoles que Venezuela no participa en las negociaciones sobre Tratado de Libre Comercio (TLC) entre la Unión Europea (UE) y el bloque suramericano. “La cuestión de Venezuela es más preocupante, afortunadamente no participa en el proceso de negociación porque no forma parte de este acuerdo”, aseguró Assís durante una rueda de prensa, tras la reunión del Parlamento Europeo sobre acuerdos del Mercosur- UE celebrada en Buenos Aires. La canciller de Argentina Susana Malcorra destacó que el tratado de libre comercio “es de índole estratégico para la UE y los cuatro países que integran el Mercosur”. El TLC atenta contra los pueblos El vicepresidente de la Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento Europeo, diputado Javier Couso Permuy, aseguró que un eventual Tratado de Libre Comercio (TLC) entre la UE y el Mercosur iría en detrimento de los intereses de los pueblos de las naciones que integran ambos bloques regionales. “A nosotros nos parece que son unos tratados que no representan los intereses de los pueblos, la soberanía de cualquier país para hacerlo, pero yo creo que hay un menoscabo al intento de integración soberano entre naciones iguales, donde prima el ser humano por encima de esos intereses de grandes emporios económicos, por lo tanto yo creo que es un ataque”, apuntó durante una ponencia magistral en el Teatro de la Escuela Superior de Guerra, en Venezuela, titulada “La Unión Europea: un proyecto neoliberal y su impacto en la seguridad internacional”.