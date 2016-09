Venezuela: una histórica y masiva marcha opositora desafió a Maduro La gran marcha de Caracas convocada por la oposición para exigir la fecha del referéndum revocatorio del presidente Nicolás Maduro fue histórica y multitudinaria y marcó un fuerte contraste con la movilización convocada por el chavismo. Si la idea fue medir fuerzas, la alianza opositora logró con creces superar el volumen de manifestantes, de una proporción de 100 a 1, que presentó la movilización del chavismo. Las avenidas Francisco de Miranda, Río de Janeiro y Libertador llenaron sus 18,7 kilómetros de manifestantes. Eran tres ríos de gente vestida de blanco. Más de un millón de personas, según la encuestadora Datincorp. “Acudió más de un millón”, aseguró el gobernador de Miranda y líder opositor, Henrique Capriles. Todo fue tranquilo y sin disturbios, apenas con unos incidentes menores. Agentes de la Policía y la Guardia Nacional lanzaron gases lacrimógenos contra un grupo de manifestantes que les tiraron piedras. “¡Atentos! Denunciamos la presencia de infiltrados (…) pidiendo la toma de la autopista en Las Mercedes”, denunció la alianza MUD en Twitter, que había celebrado que la marcha transcurriera de forma pacífica. Rosana González, una anciana de 84 años, veía desfilar a los manifestantes. A su lado mecía un cochecito con su última nieta, en la acera de la Torre Cristal de la avenida Francisco de Miranda. Con su bastón al aire les recordaba a los jóvenes que se portaran bien y que regresaran a sus casas al terminar la manifestación, satisfecha de que todo transcurriera en santa paz. Mientras en el otro lado de céntrica Bolívar, la tradicional avenida que utilizaba el fallecido ex presidente Hugo Chávez para sus mitines, Maduro se tuvo que conformar con una desnutrida manifestación de camisas rojas, según las imágenes de planos cerrados y cortos. Dijo que a él no lo revoca nadie y se mantendrá en el poder por muchos años más. En la céntrica Plaza Venezuela ordenó acantonar las tropas y tanquetas para que le sirvieran de protección Maduro estimó que la oposición reunió entre 25.000 y 30.000 personas, a las que envió un saludo “revolucionario, bolivariano y chavista”. A las 14 horas, la hora final de la gigantesca concentración opositora en la Libertador, frente al liceo Gustavo Herrera, la plana mayor de la Mesa de la Unidad Democrática leyó el manifiesto de “La toma de Caracas” en el que anunciaron los pasos inmediatos de su agenda política. “Hoy 1-S a las 8 de la noche cerramos con un cacerolazo nacional que celebrará el éxito de la Toma de Caracas y marcará el inicio de esta nueva y definitiva etapa de lucha. El próximo miércoles 7 de septiembre iremos a las oficinas del Consejo Nacional Electoral en todo el país a ratificar nuestras exigencias sobre las condiciones y la fecha para la consulta nacional del 20%”, explicó Jesús “Chúo” Torrealba, vocero de la coalición opositora. La MUD reclama al Consejo Nacional Electoral –al que acusa de chavista– que fije la fecha de recolección de cuatro millones de firmas necesarias para convocar el referendo, pues considera que sólo cambiando al gobierno y su modelo socialista se acabará la crisis. Ocho de cada 10 venezolanos quieren un cambio de gobierno, según la firma Datanálisis. Golpeada por la caída de los precios del petróleo, Venezuela sufre una escasez de alimentos y medicinas del 80% y una inflación que el FMI proyecta en 720% para este año. Pese al descontento popular, la oposición no había convocado multitudes desde 2014, según analistas en parte por el miedo a la violencia de aquellas marchas que exigían la salida de Maduro y dejaron 43 muertos. Pero esta vez, la MUD se tomó casi tres semanas para organizar la manifestación, con seguidores de todo el país, aunque por el momento no estiman la concurrencia. “El siguiente miércoles 14 de septiembre se realizará una Jornada Nacional de Movilización de 12 horas de duración en todas las capitales de estado, en respuesta a lo que el CNE ha dicho anunciará el día 13 de septiembre y para llevar el llamado del pueblo venezolano a los gobiernos que ese día estarán reunidos en Venezuela en la Cumbre de los Países No Alineados”. “Al día siguiente del 20% convocaremos la Toma de Venezuela, de 24 horas de duración, exigiendo la realización inmediata del Referendo Revocatorio”. Jesús "Chúo" Torrealba leyó el comunicado a viva voz: "Somos el pueblo soberano, reunido en masiva, pacífica y épica movilización, tanto los que logramos llegar a Caracas como los que fuimos detenidos en ilegales bloqueos de carreteras, y aun los que sólo pudimos protestar desde el frente de nuestras casas y desde las ventanas de nuestros apartamentos". "Somos la ciudadanía movilizada, somos la Nación puesta en pie para decir ¡Ya basta! ¡Hay que rescatar al país! Rescatarlo de la escasez de alimentos y del exceso de balas, rescatarlo de la falta de medicinas y del exceso de angustia", dijo. Y agregó que en una Venezuela en la que "sólo abunda la violencia y la muerte es nuestro deber rescatar la convivencia y la esperanza. Estamos exigiendo el revocatorio presidencial".