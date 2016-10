WWE Battleground: conoce la cartelera y horario del evento La rivalidad en la WWE se puso más intensa que nunca. No solo Dean Ambrose, el campeón, tendrá que vérselas con sus excompañeros de The Shied, sino que también se verá por primera vez las diferencias entre los luchadores de cada una de las marcas. El Battleground 2018 será intenso. La pelea central será la Triple Amenaza por el cinturón de la WWE. Dean Ambrose lo defenderá ante Seth Rollins y Roman Reigns, quien regresa al ring después de una suspensión de 30 días por violar el reglamento de bienestar de la compañía. También se pondrán en disputa los títulos de los Estados Unidos y el Intercontinental. Rusev y The Miz estarán bien acompañados de sus parejas, Lana y Maryse, respectivamente. EL evento se llevará a cabo el domingo 24 de julio desde las 7 pm. Será transmitido por el canal de la WWE Battleground y por FOX Action desde el Verizon Center en Washington, Estados Unidos.