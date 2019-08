Modelos de negocio económicos en auge gracias a internet

Internet y las nuevas tecnologías han revolucionado diversos sectores dentro de la economía actual. La era digital ha supuesto la aparición de nuevos modelos de negocio pero, a su vez, ha posibilitado que otros ya en curso hayan adquirido una nueva notoriedad.



Una fórmula que ha servido para a dar conocer actividades de gran valor y que no eran conocidas por el público en general.

Las entidades privadas de crédito

Si hay un modelo de negocio que viene experimentando un importante auge en internet en los últimos años, ése es el de los préstamos urgentes. Estas entidades privadas ofrecen créditos rápidos online para poder conseguir dinero en apenas unos minutos. Un crédito que se obtiene sin aval y sin papeleos, lo que ha supuesto una enorme ventaja con respecto a los préstamos tradicionales de las entidades bancarias.



Estas empresas privadas se han convertido en la mejor solución para obtener dinero rápido y de la forma más sencilla. La rapidez de concesión, con un elevado índice de aprobación de solicitudes, y el hecho de poder solicitar el préstamo desde la comodidad de casa, son algunas de sus ventajas.



Además, hay otro dato muy interesante a este respecto y es que podemos solicitar creditos urgentes sin importar ASNEF. Cualquier persona que se halle en esta lista de morosos no tiene posibilidad de pedir un préstamo a su banco. Sin embargo, sí puede tener acceso a dinero rápido y sencillo a partir de estas entidades privadas de crédito, siempre y cuando pueda hacer frente a los plazos de devolución acordados.



El trading online

En los últimos años estamos asistiendo también al auge de un negocio que ya cuenta con millones de profesionales en todo el mundo. Se trata del trading online, una actividad sobre la que se puede conocer más información al respecto gracias a internet, ampliando el concepto sobre que es el trading de forma más específica, algo que ya se puede llevar a cabo desde cualquier parte del mundo y a la que cada vez se suman más adeptos dispuestos a convertirse en traders.



El trading online consiste básicamente en comerciar con acciones, divisas, índices bursátiles, materias primas, etcétera. Lo que hace todo trader es comprar y vender activos financieros tratando de sacar una rentabilidad a su negocio. Para ello hay que tener un gran conocimiento de los diferentes movimientos que se producen en los mercados, para así disfrutar de los mejores precios.



Pero a pesar de lo que pueda parecer, el trading es una actividad con muchos años de historia, sólo que la irrupción de internet, la ha convertido en un modelo de negocio que crece de manera imparable.

Las empresas transitarias

La era de la globalización que vivimos gracias a las nuevas tecnologías ha propiciado el incremento de las transacciones comerciales a nivel internacional. En el proceso de las mismas juegan un papel fundamental las empresas transitarias, encargadas de la planificación, tramitación y gestión del transporte de las mercancías entre el país de origen y de destino.



El perfil profesional del transitario es de suma importancia en este tipo de transacciones. No en vano, se encarga de realizar todos los trámites que tienen lugar en la importación o la exportación de una mercancía. Además, es la figura clave para intermediar entre todos aquellos que participan en el proceso de la transacción.



A este respecto, AM CARGO es una transitaria con capital español fundada en el año 2011. A pesar de no tener ni 10 años de vida, es ya toda una referencia en el mercado y una de las líderes en su sector. En AM CARGO disponen de transitarios Zaragoza, que son de vital importancia para poder llevar a cabo las diferentes transacciones comerciales internacionales que se realizan.



Vivimos una era de la digitalización en la que internet y las nuevas tecnologías abarcan todos los ámbitos económicos, cualquier proyecto que hoy quiera ver la luz tiene que pasar por el marco digital. Los hábitos de consumo han cambiado y ahora los clientes se encuentran mayoritariamente en la red. Es por eso que han surgido nuevos modelos de negocio y otros se han sabido adaptar perfectamente a la actual situación.