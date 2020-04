Es hora de dejar de debatir si un perrito caliente es un sándwich

Esto ya ha durado bastante

Pocas preguntas son tan divisorias como el debate sobre el hot dog o el sándwich. Ciertamente lo he tenido más veces de las que puedo contar.

Pero lo que es único en la controversia no es lo ansiosa que está la gente por discutir; es cuán rígidas son sus opiniones desde el principio. Incluso las personas más ambivalentes e indecisas que conozco tienen fuertes opiniones sobre la identidad categórica de un perro caliente. Tampoco he visto a nadie cambiar de opinión sobre el asunto. Nadie ha logrado convencerme de que un perrito caliente es un sándwich. (Soy un no-bocadillo, para que conste.) Nuestra taxonomía personal es primitiva y férrea.

NUESTRA TAXONOMÍA PERSONAL ES PRIMITIVA Y FÉRREA

Lo que también encuentro interesante es que si realmente te metes en las malas hierbas de estos debates, queda claro que todo el mundo, a ambos lados del cisma, entiende que están un poco equivocados.

«¿Crees que un perrito caliente es un sándwich?» Le pregunté a un amigo el otro día, en preparación para este artículo.

«No es el referente más típico de ‘sándwich'», meditó. «Pero si alguien dijera: ‘Sólo comeremos sándwiches en este evento’, no me sorprendería si me presentara y los perros calientes fueran parte de la comida».

«¿Te sorprendería que sirvieran rebanadas de pizza dobladas por la mitad?» Yo pregunté.

«Sí», admitió.

«¿En qué se diferencian de los perritos calientes?»

«Me pondré en contacto con usted», dijo.

«Un perrito caliente reúne todas las condiciones necesarias y suficientes para hacer un sándwich», insistió otro amigo. «Es una cosa dentro de dos trozos de pan. La forma del pan no importa.»

«Pero un perrito caliente no tiene dos trozos de pan», dije. «Es un pedazo de pan que está doblado».

«Los sándwiches del metro no siempre se cortan por completo», respondió. «Pero crees que esos son sándwiches, ¿verdad?»

«Supongo», dije.

Dicho de otra manera: ¿qué es un «juego»? Ludwig Wittgenstein fue el primer filósofo en abordar esa pregunta. Argumentó que no hay una característica común y única en todo lo que consideramos un «juego». No son las reglas (¿cuáles son las reglas de Catch?), no es la competitividad (muchos juegos, como el Hanabi y las salas de escape, son colaborativos), no es ganar y perder (nadie gana el tradicional Tag), no es la diversión (nadie disfruta del Monopoly, vamos), no es la implicación de la habilidad (Ruleta), y no es la participación en grupo (Solitario).

Del mismo modo, todos somos conscientes (o deberíamos serlo) de que para cualquier conjunto de criterios que propongamos para definir un «sándwich», los detractores pueden proponer una excepción contraria a la intuición: un sándwich o no sándwich obvio para el que nuestra nomenclatura no tiene en cuenta. Sin embargo, nuestra certeza sobre la definición de un sándwich sigue siendo, maldita sea.

Eso es lo brillante de este cuestionario, creado por Sarah Drasner, la jefa de experiencia de desarrollo en la plataforma de desarrollo web Netlify. Haga clic a través de, y se le pedirá que identifique el estado del sándwich o no sándwich de varios artefactos culinarios: una empanada, una bola de sopa, una hamburguesa, una crepa. Con cada nuevo artículo, te ves obligado a reconsiderar tu definición de «sándwich»; justo cuando crees que puedes tener uno que funciona, el siguiente artículo te envía a la confusión. Es un ejercicio de humildad – una ilustración profundamente personal de lo difícil que es describir nuestras intuiciones lingüísticas y lo mucho más difícil que es conformarlas a la lógica.