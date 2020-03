The Lovebirds se convierte en la primera película retirada de los cines debido a un coronavirus que se está moviendo a Netflix

Las serpentinas de terceros entran en la acción

A medida que más estudios tratan de navegar por los diversos métodos de estrenar sus películas durante la pandemia de coronavirus, especialmente ahora que las salas de cine de todo el país han cerrado, la mayoría de las películas han recibido estrenos digitales. The Lovebirds de Paramount, una comedia protagonizada por Kumail Nanjiani e Issa Rae, marca la primera vez durante este período que una película de estudio perdió su lanzamiento en cines y se dirigirá directamente a una tercera emisora – Netflix.

The Lovebirds estaba originalmente programada para llegar a los cines el 3 de abril, pero Paramount anunció anoche que en su lugar saltará directamente a Netflix. Paramount y Netflix tienen actualmente una asociación que comprende unos pocos títulos, según el CEO de Paramount, Jim Gianopulos. Lo más notable es que Paramount vendió La paradoja de Cloverfield a Netflix. El streamer luego lo lanzó como una sorpresa después del Super Bowl en 2018. Gianopulos dijo a los inversores y analistas en 2018 después del acuerdo que Paramount usaría la co-empresa «cuando y donde tenga sentido». Esta parece ser una de esas veces.

Los tortolitos no son la Viuda Negra al final del día. Es una película de presupuesto medio que tiene sentido para un streamer como Netflix, especialmente considerando lo que está pasando en la industria ahora mismo. Paramount también decidió retrasar su tan esperada secuela de A Quiet Place, A Quiet Place II, hasta más adelante en el año.

LOS TORTOLITOS NO SON VIUDAS NEGRAS AL FINAL DEL DÍA

Echa un vistazo a los números de la taquilla de este tipo de películas. Se estima que la franquicia de James Bond valdrá unos 20 mil millones de dólares en 2015. A Quiet Place recaudó 340 millones de dólares en todo el mundo, lo que es una hazaña impresionante para una película de terror sin propiedad intelectual preexistente. Estas son películas que los estudios creen que pueden obtener un retorno de inversión decente a través del sistema tradicional de estreno en salas de cine.

Los que no pueden están eligiendo rutas alternativas. Magnolia Pictures retrasó el estreno de su documental Slay the Dragon y cambió el lanzamiento de distribución para que esté disponible para alquilar de los servicios digitales. Otro estudio en China hizo su proyección de la película más grande del año gratis a todos los suscriptores de su propia plataforma de streaming debido al novedoso brote de coronavirus, como ejemplo. Películas que actualmente se encuentran en cines como Onward, Sonic the Hedgehog, Emma, The Hunt, y más, también están recibiendo los primeros estrenos en VOD y digital a medida que más gente se queda en casa y los cines cierran. Es una tendencia que va a perturbar partes de Hollywood y la experiencia del cine. Como The Verge señaló anteriormente:

Lo que vemos es que estudios como la Universal empiezan a tomar decisiones sobre los oleoductos. Hay películas de nivel medio que no necesitan un estreno exclusivo de 90 días. A películas como Emma y La Caza les iría mejor si se alquilaran 20 dólares por hora que en un cine. El precio medio de las entradas es de 16 dólares, según la OTAN. Si una familia de cuatro personas quiere ir a ver The Hunt, son más de 50 dólares. Pero 20 dólares en casa donde todos pueden ver y comer sus propios bocadillos es una oferta mucho más tentadora. Aves de presa de Warner Bros. lo hizo bien en la taquilla, recaudando 84 millones de dólares a nivel nacional, pero ahora que la gente está en casa, hay una buena posibilidad de que más gente lo descubra a través de un alquiler de 20 dólares mientras buscan entretenimiento para llenar su tiempo. Incluso el director está de acuerdo

The Lovebirds no está en Netflix todavía, pero es probable que aparezca en la serpentina el 3 de abril.