Marketing digital es mucho más que mantenerse activos en las redes sociales

Que las marcas tengan un posicionamiento web sólido y sostenible en el tiempo son los objetivos del marketing digital. Las redes sociales son sólo una parte de ese gran engranaje. Se trata de estrategias armónicas que encierran muchos procesos que deben realizarse a medida de cada cliente. La asesoría profesional siempre va a ser la mejor opción para que el éxito esté garantizado.



Para mucha gente el hecho de ganar seguidores en las redes sociales y colocar posts con frecuencia significa estar al día con las gestiones que se deben hacer para posicionar una marca por internet. Eso debe hacerse, pero la labor va mucho más allá.



El marketing digital es un compendio de estrategias que se deben diseñar a medida de cada empresa de manera armónica para que funcionen como un engranaje. El objetivo es posicionar la marca para ganar clientes potenciales y aumentar la rentabilidad.



Tener presencia en Facebook, Twitter, Instagram, Linkedin, entre otras redes sociales, obviamente es parte fundamental, pero además esto debe responder a un trabajo que no se da al azar. No es colocar un contenido en redes por hacerlo, deben ser mensajes valiosos, bien estructurados, que procuren a la interacción y que fidelicen al público objetivo. Pero todavía eso no lo es todo, hay muchísimo más por hacer.



Un trabajo 360° de marketing digital parte de tener un buen diseño web y luego lograr un excelente posicionamiento en los principales motores de búsqueda por internet, principalmente Google, lo que se denomina posicionamiento web y que pueda darse a través de los contenidos orgánicos (SEO) y los pagos por clic (SEM).



Importancia del posicionamiento SEO

Que un sitio web obtenga un buen posicionamiento SEO (Search Engine Optimization), es decir, aparezca entre los primeros resultados de una búsqueda en Google, es de vital importancia, ¿por qué?, se preguntarán muchos.



Es importante porque cuando una persona utiliza un motor de búsqueda para consultar sobre un producto o servicio lo hace por un interés. Si entre los primeros tres resultados aparece una determinada marca del artículo que está buscando, existe un 75% de probabilidad de que abra el sitio web, y si el portal tiene un atractivo y funcional diseño web y le proporciona todo lo que la persona busca, existe la posibilidad de que la visita se convierta en una compra al momento, o la posterguen para después.



Para que esto ocurra lo más aconsejable es asesorarse con profesionales que estén capacitados para realizar una consultoria SEO, ya que se deben implementar una serie de acciones orientadas a cumplir el objetivo.



Un consultor se enfocará en factores internos y externos del sitio web para que estos actúen y se logre aparecer entre los primeros resultados. Entre estos está la elección de un buen dominio, crear los títulos SEO adecuados a cada sección de la web, así como metaetiquetas atractivas, lo que será el resultado de un buen estudio de palabras clave.



De igual forma, es obligatorio crear contenidos únicos y originales que le den valor agregado al sitio web, desarrollar una estrategia de linkbuilding (artículos para medios digitales), crear blogs en el sitio web de la marca.



Lo ideal es dejar este trabajo de consultoría a una agencia SEO Madrid con expertos que conocen todos estos procesos y los puedan diseñar a medida porque todos los clientes son distintos. La labor debe ser personalizada, en esto no hay patrones exactos.



Campañas SEM

Otra de las herramientas que se utiliza en el ámbito del marketing digital para optimizar el posicionamiento web es la campaña SEM (Search Engine Marketing).



Tiene una ventaja y es que es mucho más rápido el resultado con respecto al posicionamiento SEO, el cual sí es efectivo pero tarda un tiempo para que el sitio web vaya escalando posiciones en Google. Sin embargo, el posicionamiento SEO es perdurable en el tiempo, mientras que una marca mediante el SEM tendrá presencia mientras dure la campaña.



Una estrategia de anuncios SEM no es más que la promoción de avisos promocionales en los motores de búsqueda a través de plataformas como Google Ads o Bing Ads, y otras formas de publicidad, en las que se suele pagar con respecto a los clics que generan los anuncios.



Diseño de tiendas online

El comercio electrónico ha tenido un gran repunte en los últimos años gracias al auge que ha tenido internet en el mundo. El hecho que más de 4.000 millones de personas en el mundo se mantengan gran parte de su día pegados a la red ha hecho que obligatoriamente las marcas hayan tenido que dar el salto digital y sumarse a este modelo de negocio.



Las tiendas online a cualquier escala siempre van a requerir de estrategias de marketing desde su concepción misma. Diseñar tienda online en Madrid debe dejarse en manos de expertos, quienes lograrán que el portal sea atractivo, con todo lo que el cliente necesita y no tenga que ir a buscar en otra parte, que sea de navegación amigable, con la velocidad de carga adecuada, con el carrito de compras bien ubicado, etc. Es decir, con una serie de elementos que le aseguren el éxito.



También se debe trabajar en una especialización sectorial, que tenga un diseño responsive; que se adapte a todos los dispositivos, que ofrezca diversas formas de pago, integración a redes sociales, entre otros muchos factores a considerar.



Pero el trabajo no queda ahí. ¿De qué sirve tener la tienda más glamorosa, con el mejor diseño, la mercancía más hermosa, si nadie la visita? Aquí es donde cobra importancia todo lo que hablamos antes del posicionamiento web.