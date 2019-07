China determinará el futuro de Venezuela

El 23 de enero, cuando el líder de la oposición apoyado por Estados Unidos, Juan Guaido, se declaró presidente interino de Venezuela, pensó que sería fácil destituir al presidente Nicolás Maduro del poder.

Tenía un plan simple y triple: declarar ilegítima la presidencia de Maduro al exponer las irregularidades en las elecciones que lo llevaron al poder, establecer un gobierno de transición y celebrar nuevas elecciones que llevaran a la oposición al poder.

Sin embargo, casi seis meses después, Guaido no está más cerca de aflojar el control de Maduro sobre el poder. La principal razón por la que el líder de la oposición, de 35 años de edad, no ha logrado derribar a Maduro es el apoyo que algunas prominentes potencias internacionales, entre las que destaca China, han dado al gobierno venezolano.

China, potencia global con importantes lazos financieros y militares con Venezuela, se negó a reconocer la presidencia de Guaido aduciendo que hacerlo equivaldría a intervenir en los asuntos internos de un Estado soberano.

Los patrocinadores extranjeros de Guaido, entre ellos el jefe de Estados Unidos, interpretaron la postura de China sobre el tema como un apoyo a Maduro y a su gobierno e incluso insinuaron que China es responsable de la crisis actual en Venezuela. El 13 de abril, por ejemplo, durante una visita a Chile, el Secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, dijo que cree que «el financiamiento del régimen de Maduro por parte de China ayudó a precipitar y prolongar la crisis en ese país». Más recientemente, el Almirante en Jefe del Comando Sur de los Estados Unidos, Craig Faller, afirmó que el apoyo chino a Venezuela en forma de tecnología de vigilancia ha sido «utilizado para monitorear y reprimir al pueblo venezolano».

Mientras tanto, reconociendo el importante papel que China ha desempeñado en la crisis actual, Guaido inició una campaña para convencer a Pekín de que pusiera fin a su apoyo al gobierno chavista.

Sólo un día después de las críticas de Pompeo a China, el autoproclamado presidente interino publicó un editorial en Bloomberg titulado Why China Should Switch Sides in Venezuela. En el artículo, Guaido argumentó que el gobierno de la oposición protegería los intereses e inversiones de China mejor que los chavistas y se comprometió a dar a China nuevos incentivos financieros en Venezuela si aceptaba aprovechar su apoyo al gobierno actual.

El artículo de Guaido y las declaraciones de Pompeo sólo confirman un hecho que muchos observadores venezolanos conocen desde hace mucho tiempo: La posición política de China es el factor clave que determinará el futuro de Venezuela.

¿Por qué Venezuela es importante para China?

Mientras que Pekín es un socio económico y político indispensable para Caracas, la nación latinoamericana también es muy importante para China.

China considera al país socialista rico en petróleo como un importante socio comercial y un aliado geopolítico en el patio trasero de su principal rival político y económico, Estados Unidos. Más aún, las inversiones que Pekín hizo en el país en las últimas dos décadas convirtieron a Venezuela en un componente importante de la futura prosperidad económica y seguridad energética de China.

La cooperación entre China y Venezuela comenzó a crecer significativamente después del ascenso al poder de Hugo Chávez en 1999. Tras la muerte de Chávez en 2013, las buenas relaciones entre las dos naciones continuaron bajo la presidencia de Maduro. Entre 2000 y 2018, el comercio entre los dos países se multiplicó por más de 20 y el valor de la inversión directa china en el país alcanzó los 6.000 millones de dólares. Mientras tanto, el valor total de los préstamos chinos a Venezuela superó los 60.000 millones de dólares.

La mayoría de los préstamos e inversiones de China en Venezuela han estado relacionados con el sector petrolero. En 2007, Pekín creó el Fondo Conjunto China-Venezuela (FCCV), que permitió a Venezuela recibir préstamos de China en tramos de hasta cinco mil millones de dólares, y pagarlos con cargamentos de petróleo crudo. La FCCV permitió al gobierno chino involucrarse en la producción de petróleo en la Faja Petrolífera del Orinoco, considerada como el yacimiento de petróleo más grande del mundo.

¿Por qué China sigue apoyando a Maduro?

Habiendo acumulado una cantidad significativa de deuda en las últimas dos décadas, Venezuela está luchando por pagar los préstamos chinos, ya que su producción de petróleo continúa disminuyendo debido a la crisis actual. Esto pone en peligro la economía y la seguridad energética de China. Mientras tanto, la mayoría de las inversiones directas chinas en Venezuela han sido suspendidas o completamente abandonadas debido a las condiciones desfavorables para los negocios en el país.

Reconociendo el riesgo al que se enfrenta actualmente en Venezuela, China reevaluó sus objetivos y limitó la emisión de nuevos préstamos para infraestructura en el país. Se centró en el financiamiento de empresas mixtas que ha creado en asociación con la empresa estatal de energía de Venezuela, Petróleos de Venezuela SA. También ha aumentado los mecanismos de control sobre el uso final del crédito emitido a Caracas.

A pesar de estos desafíos y del riesgo de sufrir pérdidas económicas potenciales, Pekín sigue apoyando al gobierno de Maduro, al menos por ahora. La razón oficial detrás de esta posición es que el gobierno chino no está dispuesto a intervenir en los asuntos internos de una nación soberana. Sin embargo, esto no puede explicar su motivación para seguir apoyando al presidente venezolano a un gran costo para su economía.

Extraoficialmente, hay otras razones. Pekín sigue estando del lado del gobierno venezolano porque cree que tener un aliado socialista de ideas afines en el patio trasero de Estados Unidos es más importante que cualquier costo que pueda incurrir como resultado de la actual crisis venezolana.

Además, la «cooperación sur-sur» es actualmente uno de los pilares de la política exterior de China y Pekín no quiere arriesgar su reputación como socio comercial líder e inversor de confianza en el sur global poniéndose del lado de un grupo de oposición respaldado por Estados Unidos y apoyando su intento de derrocar ilegalmente al gobierno legítimo de un país soberano.

Además, a pesar de los esfuerzos de Guaido, China no tiene motivos para confiar en la oposición venezolana. Durante años, la posición de la oposición con respecto a los compromisos de deuda de Venezuela con China ha sido ambigua. Hoy en día, Pekín no tiene ninguna razón para creer que después de tomar el poder la oposición aceptaría pagar las deudas acumuladas bajo los gobiernos chavistas.

Las estrechas relaciones de la oposición venezolana con el gobierno de Trump es otra razón por la que China sigue apoyando a Maduro. El gobierno chino no cree que las élites venezolanas que parecen estar bajo la tutela de la Casa Blanca Trump protejan sus intereses en Venezuela o en la región en general.

Sin embargo, la posición de China no está grabada en piedra. Guaido y sus partidarios todavía pueden convencer a los chinos de que cambien de opinión distanciándose de la administración Trump y dando alguna forma de seguridad de que cumplirán con los compromisos financieros de Venezuela con China.

Si la oposición encuentra la manera de ganarse la confianza de Pekín, tendrá muchas más posibilidades de desafiar a los chavistas y finalmente tomar el poder en Venezuela.

Las opiniones expresadas en este artículo son las del autor y no reflejan necesariamente la postura editorial de Al Jazeera.